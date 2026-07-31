Илон Маск опроверг слухи об отделении от Tesla китайского бизнеса по производству электромобилей

С подачи The Wall Street Journal на этой неделе в новостные ленты попала история о необходимости для Tesla распрощаться с китайским автосборочным предприятием в Шанхае по требованию регуляторов. Илон Маск (Elon Musk) был вынужден опровергать эти слухи, подчеркнув, что эта тема даже никогда не обсуждалась с мифическими консультантами.

Как известно, после череды мероприятий по консолидации бизнеса, которым руководит Илон Маск, в умах некоторых экспертов засела мысль о возможности объединения SpaceX и Tesla. Поскольку обе компании с недавних пор являются публичными, их гипотетическое объединение должно следовать определённым правилам и требованиям, и наличие у Tesla крупного бизнеса по сборке электромобилей в Китае могло бы помешать дальнейшей консолидации активов Маска, штаб-квартиры которых находятся в США и подчиняются местным законам. По версии The Wall Street Journal, консультанты якобы посоветовали Маску отделить китайский бизнес Tesla или продать его, либо просто ликвидировать.

«Это даже никогда не обсуждалось. Абсурдно фейковые новости», — прокомментировал исходную публикацию Илон Маск со своей страницы в X. Потенциально пристальное внимание американских регуляторов к слиянию SpaceX и Tesla могло быть вызвано тем, что первая из компаний является важным подрядчиком правительственных структур в аэрокосмической сфере, включая оборонные заказы. При этом китайское предприятие Tesla, которое обеспечивает до половины мировых объёмов выпуска электромобилей, полностью принадлежит компании. На прошлой неделе Маск отказался публично обсуждать возможность слияния SpaceX и Tesla, при этом отметив, что бизнес обеих компаний уже и так довольно сильно пересекается.

Шанхайская площадка Tesla обеспечивает электромобилями не только рынок КНР, но и окрестные азиатские страны, часть Европы и Канаду. Последняя из стран недавно пересмотрела в сторону снижения импортные пошлины на китайские электромобили после конфликта в этой сфере со своим влиятельным южным соседом, и теперь электротранспорт из Поднебесной всё более широким потоком поступает на канадский рынок. Ежегодно Tesla способна собирать в Китае более 950 000 электромобилей. Несмотря на растущее давление со стороны местных конкурентов, китайский рынок остаётся для Tesla вторым по объёмам сбыта после американского, поэтому профильный бизнес важен для компании. Во втором квартале объёмы продаж и экспорта электромобилей Tesla китайской сборки выросли на 32,8 % в годовом сравнении. При производстве Model 3 и Model Y в Шанхае компания более чем на 95 % полагается на местные компоненты.