Apple устала от дефицита памяти — Тим Кук заговорил о поиске новых поставщиков, намекая на китайцев

Разговоры о заинтересованности Apple в закупке памяти китайских поставщиков CXMT и YMTC ходят уже на протяжении целого месяца, но только квартальное отчётное мероприятие дало возможность руководству американской компании высказаться на эту тему. По словам генерального директора Тима Кука (Tim Cook), рассмотреть кандидатуры за пределами тройки крупнейших поставщиков памяти компания действительно готова.

В первом квартале текущего года, как напомнил Кук, Apple потратила на закупку памяти больше средств, чем в четвёртой четверти прошлого. Во втором квартале компания, как и ожидалось, потратила больше денег на эти нужды, чем в первом. В текущем квартале расходы на закупку памяти будут ещё выше, как добавил Кук, но в чём-то удалось и сэкономить. Прежде всего, это произошло благодаря переходящим запасам с прошлых отчётных периодов, которые были закуплены по более низким ценам. В последующих периодах данный эффект будет снижаться, как пояснил Кук.

Во-вторых, Apple удалось снизить затраты на прочие компоненты, которые влияют на себестоимость устройств этой марки. Это отчасти позволило компенсировать рост цен на память. В четвёртом календарном квартале и более поздние периоды, как ожидает глава компании, цены на память продолжат расти.

На рынке оперативной памяти, как пояснил Кук, основные объёмы поставок контролируются тремя поставщиками (Samsung, SK hynix и Micron). «Очевидно, если бы было больше поставщиков, это было бы хорошо, и помогло бы нам с точки зрения поставок и, возможно, с ценами. Сложно сказать именно про цены, но с поставками бы действительно помогло. Мы рассматриваем все возможности», — признался Тим Кук.