Apple добивается права закупать в Китае память не только у CXMT, но и YMTC

Руководство Apple не так давно не только заговорило о необходимости повышения цен на свою продукцию из-за дорожающей памяти, но и начало претворять свои планы в жизнь. Одновременно, как уже сообщалось, компания пытается получить разрешение от властей США на закупки памяти у китайской CXMT. Это будет не единственный китайский поставщик памяти, на которого рассчитывает Apple — переговоры ведутся и с YMTC.

Об этом на этой неделе со ссылкой на собственные осведомлённые источники сообщило агентство Bloomberg. Напомним, оба указанных производителя памяти включены в «чёрный список» Пентагона, поскольку подозреваются в связях с китайскими оборонными структурами. Американские компании, сотрудничающие с такими поставщиками, могут столкнуться с трудностями в США, поэтому Apple пытается удостовериться, что вынужденные закупки DRAM у CXMT и NAND у YMTC не станут источником претензий со стороны американских властей. К слову, Министерство торговли США прямо не запрещает американским компаниям закупать память у CXMT.

В качестве «смягчающего обстоятельства» Apple готова продавать устройства с китайской памятью только на внутреннем рынке КНР. К слову, она ранее уже пыталась пойти этим путём, но получила отказ со стороны американских регуляторов. Сейчас генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) продолжает консультации на эту тему с представителями американского правительства, включая министра финансов США Скотта Бессента (Scott Bessent). По слухам, некоторые американские чиновники уже выразили своё несогласие с идеей Apple начать закупки памяти у китайских производителей. Сейчас поставками памяти для нужд Apple занимаются американская Micron Technology и южнокорейские Samsung Electronics и SK hynix. Если к ним добавятся два указанных китайских поставщика, то число партнёров Apple в этой сфере увеличится до пяти.