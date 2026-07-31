Эмуляция PS5 покорила новый рубеж: отдельные 3D-игры показали вполне комфортные 30 FPS

Состояние эмуляции PlayStation 5 быстро развивается, отчасти в преддверии выхода долгожданной Grand Theft Auto 6 в конце этого года. Два эмулятора, находящиеся на переднем крае этого процесса, — это KytyPS5 и SharpEmu, причём первый из них активно работает над расширением совместимости и уже может запускать две 3D-игры с частотой около 30 кадров в секунду, хотя некоторые проблемы пока не решены.

Первая протестированная игра — XIII, ремейк классической игры 2003 года, вышедший в 2020 году. Эмулятор позволяет играть в неё с частотой до 30 кадров в секунду в режиме реального времени. Пока изображение ещё далеко от идеала — наблюдаются визуальные сбои, проявляющиеся в некорректной отрисовке окружения и повреждённых текстурах. XIII — относительно лёгкая игра, но её эстетика cel-shading может усложнять эмуляцию.

Также была протестирована игра Teenage Mutant Ninja Turtles: Wrath of the Mutants, которая продемонстрировала игровой процесс с частотой чуть менее 25 кадров в секунду в режиме реального времени. Игра вылетала при первом запуске, но после повторной инициализации работала без багов и сбоев. Частота кадров нестабильна, тем не менее прогресс эмулятора впечатляет. Kyty может запускать и другие 3D-игры для PS5, но пока не на таком уровне производительности.

KytyPS5 развивается быстрее, чем SharpEmu, так как разработчики SharpEmu заняты решением другой задачи: обеспечением точности и настройкой инфраструктуры, а не совместимостью с конкретными играми, как указано в их репозитории на GitHub. Вклад разработчиков SharpEmu, несомненно, поможет всему сообществу эмуляции, наряду с RPCSX и другими независимыми командами. Главное, что любой пользователь может попробовать всё это совершенно бесплатно и внести свой вклад в развитие сообщества.