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Квартальная выручка Sony выросла почти на треть — помогли сенсоры для камер и фильм про Майкла Джексона

Корпорация Sony смогла завершить прошлый квартал, который был первым в её фискальном году, ростом чистой прибыли на 32 % до более чем $2 млрд. Локомотивом выручки, которая выросла на 8,2 % до $17,8 млрд, выступил бизнес по производству датчиков изображений, но своё положительное влияние оказал и вышедший на экраны фильм о Майкле Джексоне (Michael Jackson).

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

На пользу Sony пошли и возвраты средств, уплаченных в виде импортных таможенных пошлин в США, и даже ослабевшая национальная валюта Японии способствовала росту доходов компании. Прогноз по годовой операционной прибыли Sony подняла до $10,8 млрд, что будет соответствовать приросту на 18,8 %, но он пока не учитывает возможные последствия землетрясения, от которого могло пострадать предприятие по выпуску оптических датчиков в префектуре Кумамото. Впрочем, основной прирост в прогнозируемой операционной прибыли компании будет обусловлен именно возвратом американских пошлин и благоприятным для экспорта японских товаров курсом валют. Американские власти должны были вернуть Sony более $500 млн излишне уплаченных пошлин, в прошедшем квартале 70 % этой суммы уже были получены компанией.

Выручка подразделения Sony по выпуску оптических датчиков в прошлом квартале выросла на 26 %, а операционная прибыль более чем удвоилась. Во-первых, этому способствовали возросшие цены на продукцию компании. Во-вторых, удельное содержание датчиков изображений в мобильных устройствах возросло. В этом фискальном году, который завершится в марте следующего календарного, Sony понесёт расходы в размере $63 млн на подготовку к строительству нового совместного с TSMC предприятия в Кумамото. Оно, помимо прочего, будет выпускать передовые датчики изображений, которые будут использоваться в сфере ИИ. Скорее всего, речь идёт об автомобильной аппаратуре для автоматизации процесса управления транспортными средствами, а также датчиках для роботов.

Интересный эффект имел выход фильма «Майкл» о знаменитом поп-исполнителе 80-х годов прошлого века Майкле Джексоне, правами на аудиозаписи которого частично владеет корпорация Sony. Прослушивания его произведений в стриминговых сервисах возросли в четыре раза после выхода на экраны указанного фильма, что способствовало росту профильной выручки японской компании. Отмечается, что благодаря этому фильму интерес к музыкальным произведениям в исполнении Майкла Джексона вырос среди представителей поколения Z, и это позволяет надеяться на его поддержание в последующие годы.

В игровом сегменте и на направлении сетевых услуг выручка Sony по итогам прошлого квартала оставалась на прошлогоднем уровне, но операционная прибыль взлетела на 37 % благодаря тарифным возвратам из США и положительному влиянию обменных курсов валюты. Покупка производителя оптических компонентов Tamron, как ожидает Sony, позволит компании поднять свой творческий потенциал через приобретение новой технологии.

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Теги: sony, игровые консоли, финансы, аналитика, производство микросхем
sony, игровые консоли, финансы, аналитика, производство микросхем
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