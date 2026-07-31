Новейшие китайские электромобили способны зарядиться на 70 % менее чем за пять минут

Во многих случаях аргументом против покупки электромобилей до недавних пор выступала длительность процедуры их зарядки на общественных станциях. Китайским автопроизводителям удалось в этой сфере добиться серьёзного прогресса, поскольку новые модели машин местного производства теперь позволяют восстановить заряд тяговой батареи до 70 % всего за 4 минуты 22 секунды.

По крайней мере, как отмечает Electrek, это справедливо в отношении десятка новых моделей электромобилей, которые автоконцерн Geely выпустил под маркой Lynk & Co. Фирменные тяговые батареи «Golden Brick» допускают столь интенсивную зарядку при использовании совместимых зарядных станций. Со временем данные возможности распространятся и на другие модели этого китайского производителя. Лидирующая на китайском рынке компания BYD предлагает модели с фирменной батареей Blade 2.0, которая обеспечивает сопоставимые возможности по скорости зарядки. В последнем случае на увеличение заряда тяговой батареи с 10 до 70 % уходит не более 5 минут. Решение Geely в этом случае позволяет уложиться в 4 минуты и 22 секунды.

Строго говоря, и достижение планки в 80 % заряда не потребует существенно большего времени. Крупнейший в мире производитель тяговых батарей CATL предлагает батареи, способные поднять заряд с 20 до 80 % за 6 минут 48 секунд, причём в данном случае описываются возможности тяговых батарей для коммерческого электротранспорта. В потребительском сегменте CATL готовит к выпуску батареи, которые смогут поднимать заряд с 10 до 80 % за 3 минуты 44 секунды. Разработка конкурирующей FAW уступает результату CATL всего три секунды. Другими словами, китайские производители батарей и электромобилей соревнуются уже за секунды, а не минуты, потраченные на подзарядку.

Важно понимать, что заявленные показатели достижимы только при использовании зарядных станций высокой мощности, которая может достигать 1,5 МВт в случае с инфраструктурой BYD или Geely, причём в Китае и этот показатель не является предельным, если говорить о перспективных разработках. Следует учитывать, что подобная зарядная инфраструктура в КНР распространяется довольно быстро, поэтому все указанные характеристики достигаются на практике, а не только на демонстрационных стендах. В США и Европе мощность самых скоростных зарядных станций редко превышает 500 или 600 кВт, но та же BYD готова строить свои станции и на территории Европы. На североамериканском континенте благодаря лояльным таможенным тарифам на такую экспансию может рассчитывать Канада, но не США.