Сегодня 01 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Новейшие китайские электромобили способн...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Новейшие китайские электромобили способны зарядиться на 70 % менее чем за пять минут

Во многих случаях аргументом против покупки электромобилей до недавних пор выступала длительность процедуры их зарядки на общественных станциях. Китайским автопроизводителям удалось в этой сфере добиться серьёзного прогресса, поскольку новые модели машин местного производства теперь позволяют восстановить заряд тяговой батареи до 70 % всего за 4 минуты 22 секунды.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

По крайней мере, как отмечает Electrek, это справедливо в отношении десятка новых моделей электромобилей, которые автоконцерн Geely выпустил под маркой Lynk & Co. Фирменные тяговые батареи «Golden Brick» допускают столь интенсивную зарядку при использовании совместимых зарядных станций. Со временем данные возможности распространятся и на другие модели этого китайского производителя. Лидирующая на китайском рынке компания BYD предлагает модели с фирменной батареей Blade 2.0, которая обеспечивает сопоставимые возможности по скорости зарядки. В последнем случае на увеличение заряда тяговой батареи с 10 до 70 % уходит не более 5 минут. Решение Geely в этом случае позволяет уложиться в 4 минуты и 22 секунды.

Строго говоря, и достижение планки в 80 % заряда не потребует существенно большего времени. Крупнейший в мире производитель тяговых батарей CATL предлагает батареи, способные поднять заряд с 20 до 80 % за 6 минут 48 секунд, причём в данном случае описываются возможности тяговых батарей для коммерческого электротранспорта. В потребительском сегменте CATL готовит к выпуску батареи, которые смогут поднимать заряд с 10 до 80 % за 3 минуты 44 секунды. Разработка конкурирующей FAW уступает результату CATL всего три секунды. Другими словами, китайские производители батарей и электромобилей соревнуются уже за секунды, а не минуты, потраченные на подзарядку.

Важно понимать, что заявленные показатели достижимы только при использовании зарядных станций высокой мощности, которая может достигать 1,5 МВт в случае с инфраструктурой BYD или Geely, причём в Китае и этот показатель не является предельным, если говорить о перспективных разработках. Следует учитывать, что подобная зарядная инфраструктура в КНР распространяется довольно быстро, поэтому все указанные характеристики достигаются на практике, а не только на демонстрационных стендах. В США и Европе мощность самых скоростных зарядных станций редко превышает 500 или 600 кВт, но та же BYD готова строить свои станции и на территории Европы. На североамериканском континенте благодаря лояльным таможенным тарифам на такую экспансию может рассчитывать Канада, но не США.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
BYD инвестирует €2 млрд в создание сети зарядных станций в Европе и Великобритании
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
CATL представила электромобильные батареи с ресурсом до 1,8 млн км и быстрой зарядкой
Илон Маск опроверг слухи об отделении от Tesla китайского бизнеса по производству электромобилей
Tesla выпустила 10-миллионный электромобиль — китайцы уже наступают на пятки
Роботакси Zoox стало первой машиной без руля, получившей разрешение на перевозки людей в США за деньги
Материалы по теме
BYD инвестирует €2 млрд в создание сети зарядных станций в Европе и Великобритании

BYD инвестирует €2 млрд в создание сети зарядных станций в Европе и Великобритании

CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут

CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут

CATL представила электромобильные батареи с ресурсом до 1,8 млн км и быстрой зарядкой

CATL представила электромобильные батареи с ресурсом до 1,8 млн км и быстрой зарядкой

Илон Маск опроверг слухи об отделении от Tesla китайского бизнеса по производству электромобилей

Илон Маск опроверг слухи об отделении от Tesla китайского бизнеса по производству электромобилей

Tesla выпустила 10-миллионный электромобиль — китайцы уже наступают на пятки

Tesla выпустила 10-миллионный электромобиль — китайцы уже наступают на пятки

Роботакси Zoox стало первой машиной без руля, получившей разрешение на перевозки людей в США за деньги

Роботакси Zoox стало первой машиной без руля, получившей разрешение на перевозки людей в США за деньги

Теги: китай, китайские производители, электромобиль, зарядная станция, тяговая батарея
китай, китайские производители, электромобиль, зарядная станция, тяговая батарея
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Первая игра за долгие годы, которую купил на релизе»: пользователи Steam тепло встретили пиратскую градостроительную стратегию Corsair Cove
В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами
В России хотят покончить с «псевдолокализацией» электроники — за подмену комплектующих хотят ввести уголовную ответственность
Эмуляция PS5 покорила новый рубеж: отдельные 3D-игры показали вполне комфортные 30 FPS
«Просто навещаю старого друга»: актёр озвучки Геральта в The Witcher 3: Wild Hunt спустя 10 лет вернулся к роли ради аддона «Баллады прошлого»
Tencent потратила шесть лет и сотни миллионов долларов на создание конкурента GTA VI, но потерпела неудачу — что случилось с Last Sentinel 41 мин.
Издатель апокалиптического вестерна Guns of Eschaton показал последнее предсмертное интервью арт-директора Half-Life 2 Виктора Антонова 5 ч.
Вредоносное ПО научилось использовать ИИ прямо во время атаки — ESET предупредила о новых угрозах 5 ч.
«Худшее, что можно было сделать с игрой»: создатели Stellar Blade: Blood Rain возмутили фанатов сгенерированным ИИ музыкальным клипом с главной героиней 6 ч.
Многие игры на физических носителях не защищены от цифрового будущего — половина дисков для Xbox Series X не будет полноценно работать без интернета 7 ч.
Тим Кук намекнул на платную подписку Apple для активных пользователей ИИ 8 ч.
Китайская MiniMax выпустила генератор видео H3 8 ч.
ИИ упростил разработку приложений Meta — их станет больше 9 ч.
WhatsApp тестирует инструмент для простой очистки памяти каналов 9 ч.
Объём российского рынка IaaS к 2030 году более чем удвоится и достигнет 241 млрд рублей 10 ч.
Слухи о неуёмной прожорливости чёрных дыр оказались слишком преувеличенными 2 ч.
Sony продала в прошлом квартале на 36 % меньше игровых консолей PlayStation 5, чем годом ранее 2 ч.
Asus и XFX выпустили свои варианты Radeon RX 9050 — Asus разогнала свою до 2,77 ГГц 2 ч.
Новейшие китайские электромобили способны зарядиться на 70 % менее чем за пять минут 2 ч.
С 2023 года техногиганты потратили на инфраструктуру более $1 трлн 2 ч.
Квартальная выручка Sony выросла почти на треть — помогли сенсоры для камер и фильм про Майкла Джексона 5 ч.
Microsoft за год запустила 88 дата-центров и снижать инвестици в инфраструктуру не намерена. 5 ч.
Seatrium намерена построить 30-МВт прибрежный ЦОД, свои проекты продвигают Atomarine и Mocean Energy 6 ч.
MediaTek выделит $5 млрд на разработку серверных процессоров и другие долгосрочные цели 6 ч.
Рекордный рост: капитализация Microsoft за день взлетела почти на $450 млрд 6 ч.