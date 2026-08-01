Вложив ещё $50 млрд в OpenAI, Amazon теперь владеет 5 % её капитала

Стартап OpenAI изначально делал ставку на сотрудничество с крупными облачными провайдерами, поскольку те предоставляют ему необходимые вычислительные мощности. Если Microsoft является старейшим акционером OpenAI, то Amazon может считаться инвестором, вложившим крупнейшую сумму в капитал стартапа в его новейшей истории.

Как уточняет Financial Times, ещё в феврале компании договорились о расширении сотрудничества, и Amazon вложила $15 млрд в OpenAI, пообещав увеличить сумму до $50 млрд в случае достижения определённых целевых показателей. К ним относились как прорыв в разработке систем искусственного интеллекта, так и выход OpenAI на IPO. Последнее мероприятие хоть и планируется, но вряд ли состоится ранее 2027 года, а вот видимых успехов в развитии своих ИИ-моделей компания OpenAI с тех пор определённо добилась.

По итогам недавних инвестиций, Amazon теперь владеет примерно 5 % капитала OpenAI. Кроме того, компании связаны друг с другом несколькими крупными соглашениями, которые касаются поставок полупроводниковых компонентов и аренды вычислительных мощностей. В свою очередь, OpenAI готова предоставлять Amazon свои ИИ-модели. С таким усилением OpenAI получит возможность обучать более современные модели. Последний транш инвестиций в рамках оговорённой суммы был получен OpenAI от Amazon на уходящей неделе. Договорённость об инвестициях была достигнута в апреле после того, как OpenAI получила право привлекать мощности прочих провайдеров облачных услуг, а не отдавать приоритет Microsoft. Последняя изначально была готова оспаривать соглашение OpenAI с Amazon в суде, но условия контракта с Microsoft были пересмотрены с учётом её пожеланий.

В то же время Amazon сотрудничает и с конкурирующим стартапом Anthropic, основанным выходцами из OpenAI. Оба этих стартапа AWS готова снабжать чипами Trainium собственной разработки. Кроме того, AWS заинтересована в том, чтобы оба стартапа предлагали свои ИИ-модели её облачным клиентам. В капитал Anthropic основанная Джеффом Безосом (Jeff Bezos) компания уже вложила $18 млрд, но накопленная сумма может быть увеличена до $33 млрд.