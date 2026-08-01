Пятёрка производителей памяти за прошлый квартал накопила $90 млрд свободных денежных средств

Очевидно, что производители памяти хорошо зарабатывают на буме искусственного интеллекта, но к ним недавно пришло осознание необходимости вкладываться в расширение мощностей. В любом случае, пять крупнейших поставщиков памяти за прошлый квартал сообща сгенерировали свободный денежный поток в сумме более $90 млрд, что позволяет говорить о высокой доходности бизнеса.

Свободный денежный поток — это те деньги, которые остаются в распоряжении компании после оплаты операционных расходов, выплаты налогов и сборов, затрат на покупку или обновление оборудования. Формально, эти деньги можно направить на дальнейшее развитие, и в случае с пятью крупнейшими производителями памяти данная сумма по итогам прошлого квартала выросла в годовом сравнении в 92 раза до суммы, превышающей $90 млрд. Совокупная чистая прибыль пятерых производителей памяти, контролирующих около 90 % мирового рынка, выросла в прошлом квартале в 16 раз. Для сравнения, чистая прибыль «большой четвёрки» (Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta✴) по итогам прошлого квартала оказалась лишь в полтора раза выше. В группу лидирующих производителей памяти вошли Samsung, SK hynix, Micron, Kioxia и Sandisk. Последняя об итогах квартала пока не отчиталась, поэтому в расчётах Nikkei использовались прогнозируемые величины.

Само собой, подобной динамике во многом способствовал рост цен на память, который в прошлом квартале измерялся 50–60 %. Производители памяти обещают вкладывать сотни миллиардов долларов США в расширение мощностей, но эти суммы будут растянуты на несколько лет или даже десятилетий. Удачное IPO китайской CXMT говорит о том, что и производители памяти из Поднебесной не жалуются на отсутствие внимания инвесторов. При этом у некоторых американских техногигантов денежный поток становится отрицательным, они в моменте тратят больше, чем зарабатывают. Динамика изменения финансовых потоков производителей памяти позволяет понять, куда направляются средства облачных гигантов, помимо прочего.