Сегодня 01 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Пятёрка производителей памяти за прошлый...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Пятёрка производителей памяти за прошлый квартал накопила $90 млрд свободных денежных средств

Очевидно, что производители памяти хорошо зарабатывают на буме искусственного интеллекта, но к ним недавно пришло осознание необходимости вкладываться в расширение мощностей. В любом случае, пять крупнейших поставщиков памяти за прошлый квартал сообща сгенерировали свободный денежный поток в сумме более $90 млрд, что позволяет говорить о высокой доходности бизнеса.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Свободный денежный поток — это те деньги, которые остаются в распоряжении компании после оплаты операционных расходов, выплаты налогов и сборов, затрат на покупку или обновление оборудования. Формально, эти деньги можно направить на дальнейшее развитие, и в случае с пятью крупнейшими производителями памяти данная сумма по итогам прошлого квартала выросла в годовом сравнении в 92 раза до суммы, превышающей $90 млрд. Совокупная чистая прибыль пятерых производителей памяти, контролирующих около 90 % мирового рынка, выросла в прошлом квартале в 16 раз. Для сравнения, чистая прибыль «большой четвёрки» (Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta) по итогам прошлого квартала оказалась лишь в полтора раза выше. В группу лидирующих производителей памяти вошли Samsung, SK hynix, Micron, Kioxia и Sandisk. Последняя об итогах квартала пока не отчиталась, поэтому в расчётах Nikkei использовались прогнозируемые величины.

Само собой, подобной динамике во многом способствовал рост цен на память, который в прошлом квартале измерялся 50–60 %. Производители памяти обещают вкладывать сотни миллиардов долларов США в расширение мощностей, но эти суммы будут растянуты на несколько лет или даже десятилетий. Удачное IPO китайской CXMT говорит о том, что и производители памяти из Поднебесной не жалуются на отсутствие внимания инвесторов. При этом у некоторых американских техногигантов денежный поток становится отрицательным, они в моменте тратят больше, чем зарабатывают. Динамика изменения финансовых потоков производителей памяти позволяет понять, куда направляются средства облачных гигантов, помимо прочего.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
С 2023 года техногиганты потратили на инфраструктуру более $1 трлн
Акции SK hynix и Samsung резко вернулись к росту после хороших отчётов Microsoft и Amazon
Пятёрка американских техногигантов накопила скрытых долгов на сумму $1,65 трлн на фоне бума ИИ
Nvidia подняла цены на свои GPU ещё на 20–30 %
Sony продала в прошлом квартале на 36 % меньше игровых консолей PlayStation 5, чем годом ранее
Квартальная выручка Sony выросла почти на треть — помогли сенсоры для камер и фильм про Майкла Джексона
Материалы по теме
С 2023 года техногиганты потратили на инфраструктуру более $1 трлн

С 2023 года техногиганты потратили на инфраструктуру более $1 трлн

Акции SK hynix и Samsung резко вернулись к росту после хороших отчётов Microsoft и Amazon

Акции SK hynix и Samsung резко вернулись к росту после хороших отчётов Microsoft и Amazon

Пятёрка американских техногигантов накопила скрытых долгов на сумму $1,65 трлн на фоне бума ИИ

Пятёрка американских техногигантов накопила скрытых долгов на сумму $1,65 трлн на фоне бума ИИ

Nvidia подняла цены на свои GPU ещё на 20–30 %

Nvidia подняла цены на свои GPU ещё на 20–30 %

Sony продала в прошлом квартале на 36 % меньше игровых консолей PlayStation 5, чем годом ранее

Sony продала в прошлом квартале на 36 % меньше игровых консолей PlayStation 5, чем годом ранее

Квартальная выручка Sony выросла почти на треть — помогли сенсоры для камер и фильм про Майкла Джексона

Квартальная выручка Sony выросла почти на треть — помогли сенсоры для камер и фильм про Майкла Джексона

Теги: samsung, sk hynix, micron, финансы, память
samsung, sk hynix, micron, финансы, память
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Tencent потратила шесть лет и сотни миллионов долларов на создание конкурента GTA VI, но потерпела неудачу — что случилось с Last Sentinel
Новейшие китайские электромобили способны зарядиться на 70 % менее чем за пять минут
Создатели SnowRunner и RoadCraft анонсировали симулятор таксиста Rideshare "Stimulator", где каждая поездка может принять неожиданный оборот
Sony впервые отреагировала на критику отказа от дисков для игр PlayStation
Путёвка в Фаэрун ещё никогда не была такой дешёвой: Baldur’s Gate 3 получила крупнейшую скидку с релиза
Такой Google Earth нам не нужен: функцию генерации спутниковых снимков отключили из-за злоупотреблений 25 мин.
Вложив ещё $50 млрд в OpenAI, Amazon теперь владеет 5 % её капитала 2 ч.
Новая статья: Halo: Campaign Evolved — по третьему кругу. Рецензия 8 ч.
Издатель апокалиптического вестерна Guns of Eschaton показал последнее предсмертное интервью арт-директора Half-Life 2 Виктора Антонова 13 ч.
Вредоносное ПО научилось использовать ИИ прямо во время атаки — ESET предупредила о новых угрозах 13 ч.
Эмуляция PS5 покорила новый рубеж: отдельные 3D-игры показали вполне комфортные 30 FPS 13 ч.
«Худшее, что можно было сделать с игрой»: создатели Stellar Blade: Blood Rain возмутили фанатов сгенерированным ИИ музыкальным клипом с главной героиней 14 ч.
Многие игры на физических носителях не защищены от цифрового будущего — половина дисков для Xbox Series X не будет полноценно работать без интернета 15 ч.
Тим Кук намекнул на платную подписку Apple для активных пользователей ИИ 16 ч.
Китайская MiniMax выпустила генератор видео H3 16 ч.
Пятёрка производителей памяти за прошлый квартал накопила $90 млрд свободных денежных средств 56 мин.
Nvidia подняла цены на свои GPU ещё на 20–30 % 3 ч.
Keychron показала концепт сверхкомпактной игровой мыши — она весит 30 граммов и подразумевает управление кончиками пальцев 3 ч.
Слухи о неуёмной прожорливости чёрных дыр оказались слишком преувеличенными 10 ч.
Sony продала в прошлом квартале на 36 % меньше игровых консолей PlayStation 5, чем годом ранее 10 ч.
Asus и XFX выпустили свои варианты Radeon RX 9050 — Asus разогнала свою до 2,77 ГГц 10 ч.
С 2023 года техногиганты потратили на инфраструктуру более $1 трлн 10 ч.
Квартальная выручка Sony выросла почти на треть — помогли сенсоры для камер и фильм про Майкла Джексона 13 ч.
Microsoft за год запустила 88 дата-центров и снижать инвестици в инфраструктуру не намерена 13 ч.
Seatrium намерена построить 30-МВт прибрежный ЦОД, свои проекты продвигают Atomarine и Mocean Energy 14 ч.