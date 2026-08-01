Такой Google Earth нам не нужен: функцию генерации спутниковых снимков отключили из-за злоупотреблений

Накануне стало известно, что картографический сервис Google Earth призовёт на помощь генератор изображений Nano Banana, который предполагалось использовать в образовательных целях и для визуализации строящихся объектов недвижимости. Злоупотребления этой возможностью, однако, заставили Google отменить своё решение о запуске новой функции.

Как поясняет Bloomberg, некоторые пользователи стали создавать с помощью ИИ спутниковые снимки, нарушающие политику Google. Ни один из этих снимков не успел попасть в публичную версию сервиса, но Google пришла к выводу, что механизмы безопасности в этой сфере следует доработать, иначе выдаваемые за подлинные результаты аэрофотосъёмки фейки начнут использоваться во вред обществу.

Одним из первых тревогу поднял нидерландский исследователь Хенк ван Эсс (Henk van Ess), который в своём блоге привёл примеры злонамеренного использования данной технологии для создания фотореалистичных изображений атомной станции в Иране. Свободное распространение подобных инструментов, по его словам, сильно затруднит работу журналистов и исследователей, поскольку размещённой в Google Earth информации попросту станет сложно доверять. В какие сроки новая функция вернётся в этот сервис, представители Google пока не сообщают.