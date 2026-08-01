Apple потеряла почти $400 млрд капитализации из-за неутешительного прогноза

Акции Apple накануне снизились 7,35 % после того, как компания опубликовала квартальный финансовый отчёт. Разочаровавший инвесторов прогноз показал, что у производителя iPhone возникли трудности с поставками компонентов — бум искусственного интеллекта и строительства центров обработки данных для него спровоцировал беспрецедентный дефицит чипов памяти.

В моменте акции компании посели на 10 %, но позже частично восстановились. Тем не менее, Apple столкнулась с худшим днём с марта 2020 года, когда по компании ударил эффект пандемии. Рыночная капитализация производителя iPhone сократилась почти на $400 млрд, а самой дорогой компанией мира снова стала Nvidia. Даже гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook), заслуживший репутацию гения в управлении цепочками поставок, назвал в беседе с инвесторами дефицит «весьма значительным» и заявил, что у компании не так много возможностей разрешить проблему.

Apple удалось частично смягчить удар от резкого роста цен на память, используя накопленные запасы, но они истощаются, признал глава компании, а дефицит процессоров не позволяет ей удовлетворить высокий спрос на iPhone и компьютеры Mac. Прогноз Apple на рост выручки в диапазоне от 9 % до 11 % в текущем квартале не оправдал ожиданий аналитиков Уолл-стрит, которые рассчитывали на 12 %; сильные результаты II квартала затмило и замедление роста в области сервисов. Слабые показатели по направлению сервисов обеспокоили инвесторов, потому что продажи iPhone остались высокими, а они определяют выручку от сопутствующих услуг: комиссию с покупок в App Store и подписки от Apple Music до Apple TV. В сентябре Apple, как ожидается, представит новые iPhone, и если цены на них вырастут, то продажи смартфонов грозят снизиться и утянуть за собой всё направление сервисов.

Некоторые аналитики, однако напомнили, что iPhone и раньше удавалось выдерживать повышение цен без существенного снижения спроса; удар может смягчить и новая программа подписки на устройства, реализуемая совместно со шведским финтехом Klarna. Медианный прогноз по акциям Apple составил $330, и это на $3 ниже последней цены закрытия. По состоянию на закрытие торгов в четверг, 30 июля, акции Apple росли на 22,7 % с начала года.