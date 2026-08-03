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Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли

Спрос на ускорители Nvidia продолжает значительно превышать объёмы поставок. По словам аналитика Wedbush Securities Дэна Айвса (Dan Ives), на каждый доступный чип сейчас приходится спрос, превышающий предложение в 12 раз, что свидетельствует о сохранении высокого потенциала роста курсовой стоимости акций компании.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По мнению Айвса, развитие искусственного интеллекта сейчас находится лишь на начальном этапе, а спрос на вычислительные мощности продолжит увеличиваться. Одновременно крупнейшие технологические компании не сокращают инвестиции в инфраструктуру ИИ. В частности, Alphabet повысила прогноз капитальных затрат на текущий год до $195–205 млрд, а Amazon увеличила ожидаемые расходы до $220 млрд, объяснив это, в том числе, ростом стоимости памяти. Microsoft, в свою очередь, подтвердила планы по масштабным инвестициям и заявила, что рассчитывает выйти на положительный свободный денежный поток в 2027 финансовом году.

На фоне этих вложений, как отмечается на сайте компании The Motley Fool, финансовые показатели Nvidia продолжают расти. По итогам первого квартала 2027 финансового года, завершившегося 26 апреля 2026 года, выручка компании увеличилась на 85 % в годовом сравнении, а чистая прибыль выросла более чем втрое. При этом с начала года акции Nvidia прибавили лишь около 4 %, что не отражает текущих результатов бизнеса.

Айвс считает, что сохраняющийся дефицит ускорителей позволит Nvidia поддерживать высокие темпы роста и в дальнейшем. По его оценке, дополнительный спрос могут сформировать новые направления, включая разработку гуманоидных роботов и беспилотный транспорт, использующие технологии Physical AI. Если спрос действительно останется существенно выше предложения, это, по мнению аналитика, может поддержать дальнейший рост бизнеса компании в ближайшие годы.

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Теги: nvidia, полупроводники, чипы ии, акции, аналитика
nvidia, полупроводники, чипы ии, акции, аналитика
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