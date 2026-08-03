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Опрос Steam показал рост популярности 8-ядерных процессоров и снижение интереса к дисплеям Full HD

Valve опубликовала результаты июльского опроса Steam Hardware Survey, показавшие заметные изменения в конфигурациях игровых ПК. Впервые 8-ядерные процессоры стали самой распространённой категорией среди пользователей Steam, тогда как популярность экранов Full HD продолжила снижаться.

Источник изображения: digitalfoundry.net

Источник изображения: digitalfoundry.net

По итогам июля 2026 года доля 8-ядерных процессоров выросла до 27,85 %, что позволило им обойти 6-ядерные модели, набравшие 27,5 %. По сообщению Digital Foundry, конфигурации с восемью ядрами постепенно укрепляли позиции на протяжении длительного времени и теперь впервые заняли первое место. При этом небольшое увеличение доли также показали десяти- и восемнадцатиядерные процессоры Intel.

Одновременно статистика продолжила отражать последствия роста цен на память. Категория компьютеров с 8 Гбайт оперативной памяти увеличилась на 0,2 процентного пункта, тогда как системы с 16 Гбайт потеряли такую же долю. Несмотря на это, именно 16 Гбайт остаются наиболее распространённым объёмом оперативной памяти с показателем чуть менее 41 %, а второе место занимают системы с 32 Гбайт, доля которых приблизилась к 37 %.

Изменения затронули и рынок мониторов. Разрешение 1920 × 1080 пикселей за месяц потеряло около 0,8 процентного пункта — это одно из самых заметных снижений за всё время наблюдений. Тем не менее, Full HD по-прежнему используется более чем на половине игровых ПК, занимая около 51 % рынка. Основными бенефициарами этого процесса стали дисплеи с разрешением 2560 × 1440 пикселей, которые прибавили 0,26 %, а также устройства с 4K, популярность которых продолжила расти благодаря снижению стоимости.

Помимо этого, отчёт зафиксировал дальнейший переход пользователей с Windows 10 на Windows 11, стабилизацию распределения между процессорами AMD и Intel, а также небольшое увеличение доли видеокарт Nvidia среди участников опроса.

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Теги: valve, игры, steam, статистика, процессоры
valve, игры, steam, статистика, процессоры
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