Сегодня 03 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китайское оборудование класса DUV для пр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайское оборудование класса DUV для производства чипов на несколько поколений отстаёт от нидерландского компании ASML

На прошлой неделе появились слухи о намерениях китайских производителей начать выпуск оборудования для иммерсионной литографии с глубоким ультрафиолетовым излучением (DUV), которое позволяет создавать достаточно продвинутые чипы. По оценкам экспертов, оно всё равно на несколько поколений отстаёт от лучших образцов нидерландской ASML.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

В понедельник издание The Information сообщило, что некий китайский производитель с государственной поддержкой наладил массовый выпуск такого оборудования. На первых порах объёмы производства будут ограничены: в текущем году выйдут пять экземпляров литографических систем, а в следующем будут выпущены примерно двадцать. Считается, что покупателями такого оборудования станут ведущие китайские производители чипов, включая SMIC, HuaHong Semiconductor и ChangXin Memory Technologies. Сообщалось, что подобное импортозамещение сможет пошатнуть позиции нидерландской ASML на китайском рынке, хотя китайское оборудование класса DUV всё равно уступает западным образцам как по производительности, так и по надёжности.

Ко вторнику агентство Reuters раскрыло имя упомянутого китайского производителя — Shanghai Aishengna Electronic Technology Group. Компания была основана в августе 2023 года с уставным капиталом около $1 млн, её соучредителями являются две структуры, связанные с муниципальными властями Шанхая. Штат этого производителя был усилен выходцами из Shanghai Yuliangsheng, которая начала тестировать прототип DUV-сканера в прошлом году, а также более известной в этой сфере Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE).

В течение трёх первых торговых сессий на прошлой неделе акции нидерландской ASML потеряли в цене более 13 %, Infineon Technologies подешевела на 15,5 %, и только к четвергу возник отскок после заявлений аналитиков JP Morgan об избыточности реакции рынка на эти слухи. Китайские государственные СМИ не стали подтверждать факт начала выпуска DUV-оборудования в стране, но намекнули, что «западная блокада» потеряла свою эффективность. Они выразили уверенность, что в один прекрасный день соответствующие технологии, которые западные производители скрывали от китайской промышленности, станут основной её повседневной работы.

В сентябре прошлого года стало известно о тестировании китайской компанией SMIC оборудования Yuliangsheng DUV-системы для иммерсионной литографии, которая должна позволить наладить выпуск 28-нм чипов с 2027 года. В октябре появились публикации о попытках китайских клиентов ASML обратиться за помощью к этой компании в сборке одной из литографических систем этой марки, которую они изучали по частям с целью возможного копирования. Китайские источники утверждают, что Yuliangsheng, SMEE и Shanghai Aishengna Electronic Technology фактически используют плоды труда одной и той же группы инженеров. В прошлом году SMEE перевела разработку DUV-систем под крыло Yuliangsheng, чтобы сосредоточиться на создании более совершенного оборудования класса EUV.

Считается, что китайская система SSX800, над созданием которой работают местные специалисты, примерно сопоставима по характеристикам с ASML Twinscan NXT:1950i, которую нидерландский производитель вывел на рынок ещё в 2008 году с целью выпуска 28-нм чипов. Родственная SSA800 на 70 % обеспечивалась компонентами китайского производства. Важные элементы этой системы типа источников лазерного излучения, зеркал, оптики и управляющего ПО всё равно приходится импортировать. По оценкам западных экспертов, китайское оборудование для выпуска 28-нм чипов всё равно на четыре поколения отстаёт от зарубежного, а потому обладает гораздо более низкой производительностью. Система SSA800 способна обрабатывать 150 кремниевых пластин в час, но уровень выхода годной продукции при этом далёк от целевых 90–95 %. В любом случае, для массового внедрения в производстве чипов данные китайские системы пока «сыроваты» и малочисленны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай наладил массовое производство собственных машин для выпуска 7-нм чипов — первые DUV-литографы выйдут уже в этом году
ASML вновь повысила прогноз — спрос на оборудование для выпуска чипов продолжает бить рекорды
Нидерланды вступились за ASML и попросили США не запрещать поставки литографов в Китай
Samsung отмечает рост спроса на 2-нм и 1,4-нм продукцию, будет расширять профильные мощности
Пятёрка производителей памяти за прошлый квартал накопила $90 млрд свободных денежных средств
Nvidia подняла цены на свои GPU ещё на 20–30 %
Материалы по теме
Китай наладил массовое производство собственных машин для выпуска 7-нм чипов — первые DUV-литографы выйдут уже в этом году

Китай наладил массовое производство собственных машин для выпуска 7-нм чипов — первые DUV-литографы выйдут уже в этом году

ASML вновь повысила прогноз — спрос на оборудование для выпуска чипов продолжает бить рекорды

ASML вновь повысила прогноз — спрос на оборудование для выпуска чипов продолжает бить рекорды

Нидерланды вступились за ASML и попросили США не запрещать поставки литографов в Китай

Нидерланды вступились за ASML и попросили США не запрещать поставки литографов в Китай

Samsung отмечает рост спроса на 2-нм и 1,4-нм продукцию, будет расширять профильные мощности

Samsung отмечает рост спроса на 2-нм и 1,4-нм продукцию, будет расширять профильные мощности

Пятёрка производителей памяти за прошлый квартал накопила $90 млрд свободных денежных средств

Пятёрка производителей памяти за прошлый квартал накопила $90 млрд свободных денежных средств

Nvidia подняла цены на свои GPU ещё на 20–30 %

Nvidia подняла цены на свои GPU ещё на 20–30 %

Теги: asml, duv, китайские производители, литография, производство микросхем
asml, duv, китайские производители, литография, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчик Meta придумал, как увеличить FPS в играх под Linux — Steam Deck может стать до 30 % быстрее
Китайское оборудование класса DUV для производства чипов на несколько поколений отстаёт от нидерландского компании ASML
Из-за нехватки памяти MacBook Air превратился в дефицитный товар, несмотря на повышение цен
OpenAI впервые раскрыла Astra — ИИ-модель решила десять задач, над которыми математики бились десятилетиями
Характеристики и стоимость смартфонов Google Pixel 11 стали известны до анонса
Опрос Steam показал рост популярности 8-ядерных процессоров и снижение интереса к дисплеям Full HD 24 мин.
Московский суд не признал сгенерированные ИИ изображения творчеством 12 ч.
OpenAI запуталась в приоритетах и теперь пытается догнать конкурирующую Anthropic 23 ч.
Новая статья: Gamesblender № 787: дата выхода God of War Laufey, бета Gears of War и томский «стимулятор» таксиста 02-08 00:02
Microsoft научит Windows 11 экономить оперативную память — улучшения выйдут уже осенью 01-08 21:13
Торговать в Crimson Desert стало удобнее и выгоднее — подробности обновления 1.16.00 01-08 20:01
Разработана технология передачи данных через быструю смену QR-кодов — 60 FPS обеспечивают до 190 Кбайт/с 01-08 16:42
Утверждён список приложений для предустановки в России на 2027 год 01-08 13:32
Google сделает исключение для стран под санкциями — Android-разработчиков там не будут проверять 01-08 11:31
Ещё несколько ИИ-агентов OpenAI вышли из-под контроля — до взломов, кажется, не дошло 01-08 11:23
Hisense выпустила игровой монитор N24 с FreeSync и частотой 180 Гц дешевле $75 23 мин.
Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли 26 мин.
ЕС одобрил покупку Electronic Arts саудовским фондом PIF за $55 млрд 30 мин.
Новая статья: Выбираем лучшие игровые ноутбуки на российском рынке (вторая половина 2026 года) 7 ч.
Apple собирается превратить будущие умные очки в гаджет для фитнеса 9 ч.
Sony заявила о достаточных запасах памяти для производства PS5 в этом году даже с учётом выхода GTA 6 11 ч.
Supermicro представила серверные стойки со статической нагрузкой до 2500 кг 16 ч.
Arm объявила о растущем спросе на её процессор для ЦОД, но акции упали из-за ожидаемого снижения роялти от смартфонов 16 ч.
Samsung отмечает рост спроса на 2-нм и 1,4-нм продукцию, будет расширять профильные мощности 22 ч.
Акции SpaceX опустились на 20 % ниже цены июньского размещения 24 ч.