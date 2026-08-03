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Cronos: The New Dawn заговорит на русском языке — игроки профинансировали озвучку от Mechanics Voiceover

Приключенческий хоррор на выживание Cronos: The New Dawn от польской Bloober Team (ремейк Silent Hill 2) вышел без полной поддержки русского языка, и российская студия перевода и озвучения Mechanics Voiceover намерена это исправить.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Напомним, на релизе Cronos: The New Dawn прошлой осенью Mechanics Voiceover открыла сбор средств на профессиональную русскую озвучку игры. На реализацию проекта запросили 395 тыс. рублей.

Mechanics Voiceover «с огромной радостью» сообщила, что спустя 11 месяцев сборов российский дубляж Cronos: The New Dawn официально профинансирован. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Источник изображения: Mechanics Voiceover

Источник изображения: Mechanics Voiceover

Сроки выхода не уточняются, но ждать, похоже, осталось недолго. Локализаторы отчитались о завершении процесса озвучки всех персонажей, кроме Смотрителя. Сейчас команда заканчивает сортировку его реплик и подготовку материала.

Как именно звучит Смотритель в русской озвучке Cronos: The New Dawn от Mechanics Voiceover, можно услышать в июльском трейлере (см. ниже). Ранее сообщалось, что локализаторы заинтересованы в дубляже и грядущего дополнения Lazarus.

События Cronos: The New Dawn разворачиваются в постапокалиптическом будущем. Игрокам в роли Скитальца ND-3576, работающего на загадочный «Коллектив», предстоит искать аномалии для перемещения в Польшу 80-х годов.

Cronos: The New Dawn вышла 5 сентября 2025 года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Релиз Lazarus ожидается ближайшей осенью.

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Теги: cronos: the new dawn, bloober team, приключенческий экшен, хоррор
cronos: the new dawn, bloober team, приключенческий экшен, хоррор
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