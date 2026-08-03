Инсайдер предупредил о возможном исходе Xbox из Steam

За последние годы американский платформодержатель Xbox приучил игроков, что ПК-версии всех блокбастеров компании выходят не только в Microsoft Store, но и Steam, однако так может быть не всегда.

Исполнительный редактор портала Windows Central Джез Корден (Jez Corden) в недавнем выпуске подкаста Xbox Two заявил, что известные ему планы Xbox в отношении ПК указывают на возможный уход компании из Steam.

«Планы, о которых мне известно, <...> дают [Xbox] своего рода возможность потенциально уйти из Steam. Так что я не буду удивлён, если однажды мы увидим Steam [без игр Microsoft]», — поделился Корден.

По завершении подкаста у себя в микроблоге Корден выразил сомнение, что открываемая планами Xbox возможность ухода из Steam будет финансово обоснованной для компании.

«Очень сомневаюсь, что [Xbox уйдёт из Steam], но их планы потенциально дают им такую возможность. По моему мнению, они потеряют на этом слишком много денег», — подчеркнул Корден.

Хотя Steam составляет значительную долю дохода Xbox на ПК, последние релизы показали смешанные результаты: Forza Horizon 6 установила на платформе новый рекорд, а Halo: Campaign Evolved большого ажиотажа не вызвала.

Обсуждение судьбы Steam в будущем Xbox на подкасте Xbox Two стало частью дискуссии насчёт консоли Xbox нового поколения, известной под рабочим названием Project Helix. Релиз приставки ожидается не раньше 2027 года.