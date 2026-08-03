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Утечка документов раскрыла планы Microsoft по переносу игр с Xbox 360 на PC и Project Helix

Издание The Verge со ссылкой на внутреннюю документацию Microsoft рассказало о планах американского платформодержателя по расширению программы обратной совместимости Xbox на ПК.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Напомним, обратная совместимость Xbox стартовала на ПК с четырьмя эксклюзивами оригинальной консоли: Fuzion Frenzy, Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live & Reloaded и Crimson Skies: High Road to Revenge.

По данным The Verge, полноценный запуск программы обратной совместимости Xbox на ПК намечен на октябрь, а в 2027−2028 годах планируется постепенное пополнение инициативы играми с Xbox 360.

Источник изображения: X (Tom Warren)

Источник изображения: X (Tom Warren)

Судя по добытому редакцией The Verge документу Microsoft (см. изображение выше), от разработчиков для переноса игр c Xbox 360 на ПК никакой инженерной работы не потребуется — за них всё сделает эмулятор Microsoft.

Помимо стационарных ПК, игры c Xbox 360 смогут работать на портативных, а также на Project Helix — под этим кодовым названием проходит консоль Microsoft следующего поколения.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Согласно документу, функция Disc2Digital для переноса лицензионных игр на физических носителях в цифровой формат готовилась к публичной «бете» в июле и к полноценному запуску в августе, однако сроки могли сдвинуться.

Издание Windows Central сообщает, что Microsoft, вопреки слухам, не собирается уходить из Steam. Компания якобы также намерена открыть сервис Battle.net для сторонних разработчиков.

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Теги: microsoft, microsoft gaming, xbox
microsoft, microsoft gaming, xbox
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