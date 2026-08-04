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HP Inc, Asus и Acer начали использовать китайскую память производства CXMT

Китайская компания CXMT, номинально являющаяся четвёртым по величине производителем микросхем в мире, в последнее время привлекает к себе немало внимания. Помимо выхода на IPO, она упоминается в контексте потенциального облегчения дефицита памяти, поскольку её продукцией интересуются производители ПК за пределами КНР. К их числу относятся HP Inc., Asus и Acer.

Источник изображения: CXMT

Источник изображения: CXMT

По данным Nikkei Asian Review, три перечисленные компании начали в небольших количествах закупать оперативную память CXMT в середине текущего года и устанавливать её в выпускаемых ноутбуках. Основную часть своей продукции CXMT направляет на внутренний рынок КНР, обеспечивая ту же Huawei, поэтому зарубежным клиентам память этой марки доступна лишь в ограниченных количествах. Поскольку американские власти не приветствуют использование сложных китайских компонентов в устройствах, поставляемых на рынок США, производители ПК собираются предлагать ноутбуки с DRAM марки CXMT за пределами этой страны.

Помимо влияния американских правил таможенного контроля, на ситуацию с использованием памяти CXMT производителями ПК влияют и сложившиеся взаимоотношения с тремя лидирующими поставщиками памяти: Samsung Electronics, SK hynix и Micron Technology. На их долю приходится более 90 % мирового рынка микросхем памяти, но возможностей этих трёх компаний не хватает для удовлетворения спроса в полной мере, поэтому клиенты ищут альтернативных поставщиков, и CXMT с некоторыми оговорками может выступать в таком качестве. При этом важно сохранить хорошие отношения и с традиционными поставщиками, поскольку CXMT за пределы Китая всё равно поставляет очень скромное количество микросхем памяти. Их стоимость при этом почти не уступает продукции зарубежных конкурентов, так что клиенты не особо экономят на таких закупках. Покупатели жалуются, что гарантировать поставки своей памяти за пределами текущего квартала CXMT уже не может из-за наплыва заказов. Компания собирается построить в Шанхае крупное предприятие по выпуску памяти, чтобы в будущем поставлять больше продукции.

В США компания CXMT включена в список Пентагона, в который попадают компании, подозреваемые в связях с китайскими военными, поэтому поставлять её продукцию на американский рынок затруднительно. Недавний дебют CXMT на шанхайской биржевой площадке поднял капитализацию компании до $518,5 млрд, что выше соответствующего показателя Intel. По собственным прогнозам CXMT, чистая прибыль компании по итогам первой половины текущего года вырастет на 2530 % до $8,2 млрд. По словам источников Nikkei, обратиться к альтернативным поставщикам памяти производителей ПК заставил успех в получении дополнительных количеств центральных процессоров. По оценкам IDC, в этом году объёмы продаж ПК сократятся в этом году более чем на 11 %, причём на его вторую часть придётся самый серьёзный дефицит памяти.

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Теги: cxmt, dram, китайские производители, hp inc, asus
cxmt, dram, китайские производители, hp inc, asus
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