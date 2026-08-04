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Apple потребовала срочно запретить OpenAI доступ к своим коммерческим секретам

В прошлом месяце компания Apple обвинила нескольких своих бывших сотрудников в передаче OpenAI сведений, составляющих коммерческую тайну. По версии истца, OpenAI вытягивала из действующих сотрудников Apple ценные сведения, проводя с ними собеседования и приглашая затем на работу. Сейчас Apple требует ускорить рассмотрение дела и запретить обвиняемым распространять коммерческие секреты этой компании через суд.

Источник изображения: Unsplash, Tingey Injury Law Firm

Источник изображения: Unsplash, Tingey Injury Law Firm

В своём ходатайстве Apple настаивает на наложении предварительного судебного запрета на получение доступа к своей конфиденциальной информации, её приобретение, использование или разглашать двум бывшим сотрудникам и компании OpenAI в целом. Кроме того, Apple требует ускорить рассмотрение дела, касающегося Чан Лю (Chang Liu), Тан Юй Таня (Tang Yew Tan), Юй-Тин Пэна (Yu-Ting Peng) и ещё одного бывшего своего сотрудника, который перешёл на работу в OpenAI и не упоминается в документах по имени. Apple требует, чтобы они как можно скорее дали показания под присягой и способствовали тем самым ускорению рассмотрения дела.

Представители OpenAI заявили, что требования Apple базируются на ложной информации и совершенно излишни, поскольку первая из компаний не располагает какими-либо коммерческими секретами второй, и никогда не стремилась их заполучить. Apple при этом настаивает, что промедление с наложением судебного запрета на распоряжение её коммерческими секретами представителями OpenAI нанесёт компании непоправимый ущерб.

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Теги: apple, openai, судебное разбирательство, промышленный шпионаж
apple, openai, судебное разбирательство, промышленный шпионаж
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