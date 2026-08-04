«Игромир» привезёт на «Игромир» демоверсию амбициозного российского боевика «Война Миров: Сибирь»

Основанная выходцами из 1C Game Studios российская студия «Мгла» анонсировала публичную демоверсию своего приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь» и прояснила вопрос издателя игры.

Напомним, «Война Миров: Сибирь» создаётся при финансовой поддержке Института развития интернета и продюсерского центра «Плюс Студия» («Яндекс»). Последний считался не только инвестором и сопродюсером, но и издателем проекта.

Как стало известно из нового пресс-релиза, российским и международным издателем «Войны Миров: Сибирь» выступит игровой облачный сервис «Игромир» (в прошлом «Плюс Гейминг») тоже от «Яндекс».

Что касается публичной демоверсии «Войны Миров: Сибирь», то «Игромир» привезёт её на предстоящий фестиваль поп-культуры «Comic Con Игромир 2026», который пройдёт в Москве с 3 по 6 декабря.

Посетители смогут опробовать боевой сегмент одной из миссий без сюжетных спойлеров. Главный герой окажется в небольшой рыбацкой хижине на берегу реки в лесах Сибири, где ему предстоит обороняться от противника.

«Война Миров: Сибирь» расскажет про вторжение марсиан в Россию на исходе XIX века. По сюжету разлучённый с близкими юный студент спасается из завоёванной пришельцами столицы и бежит на восток — в Сибирь.

«Война Миров: Сибирь» выйдет в 2027 году на ПК (Steam, VK Play) и других платформах. Обещают «целостное приключение» как минимум на 10 часов, неповторимый колорит России под гнётом инопланетян и десятки видов оружия.