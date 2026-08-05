Раскрыты детали соглашения Anthropic на $10 млрд с новичком на рынке облачных вычислений

Anthropic заключила соглашение стоимостью $10 млрд со стартапом Volta, специализирующимся на облачных вычислениях с использованием ИИ. Volta в течение шести лет будет предоставлять разработчику Claude вычислительные мощности, что позволит расширить инфраструктуру Anthropic на фоне усиливающейся конкуренции на рынке искусственного интеллекта.

По данным TechCrunch со ссылкой на Bloomberg, партнёром проекта также выступит криптомайнинговая компания Bitdeer, которая займётся строительством дата-центра для обеспечения необходимых вычислительных ресурсов. Объект разместят в Норвегии, его мощность составит 133 МВт, а в основе инфраструктуры будут использоваться ускорители на архитектуре Nvidia Vera Rubin.

Volta была основана только в этом году и входит в программу Nvidia Cloud Partner, объединяющую поставщиков облачной ИИ-инфраструктуры, использующих графические ускорители Nvidia. Ранее стартап сообщал о заключении соглашения с одной из ИИ-лабораторий, однако название партнёра тогда не раскрывалось. Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждает, что речь шла именно об Anthropic.

Издание TechCrunch запросило у компании дополнительные комментарии для подтверждения деталей соглашения. Однако технические спецификации или график ввода норвежского дата-центра в эксплуатацию пока не разглашаются. Недавно Anthropic, стремясь обеспечить достаточные мощности для разработки и обучения своих ИИ-моделей в условиях растущей конкуренции, также объявила о новых соглашениях с Amazon и SpaceX по предоставлению вычислительных ресурсов.