Сегодня 05 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Раскрыты детали соглашения Anthropic на ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Раскрыты детали соглашения Anthropic на $10 млрд с новичком на рынке облачных вычислений

Anthropic заключила соглашение стоимостью $10 млрд со стартапом Volta, специализирующимся на облачных вычислениях с использованием ИИ. Volta в течение шести лет будет предоставлять разработчику Claude вычислительные мощности, что позволит расширить инфраструктуру Anthropic на фоне усиливающейся конкуренции на рынке искусственного интеллекта.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

По данным TechCrunch со ссылкой на Bloomberg, партнёром проекта также выступит криптомайнинговая компания Bitdeer, которая займётся строительством дата-центра для обеспечения необходимых вычислительных ресурсов. Объект разместят в Норвегии, его мощность составит 133 МВт, а в основе инфраструктуры будут использоваться ускорители на архитектуре Nvidia Vera Rubin.

Volta была основана только в этом году и входит в программу Nvidia Cloud Partner, объединяющую поставщиков облачной ИИ-инфраструктуры, использующих графические ускорители Nvidia. Ранее стартап сообщал о заключении соглашения с одной из ИИ-лабораторий, однако название партнёра тогда не раскрывалось. Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждает, что речь шла именно об Anthropic.

Издание TechCrunch запросило у компании дополнительные комментарии для подтверждения деталей соглашения. Однако технические спецификации или график ввода норвежского дата-центра в эксплуатацию пока не разглашаются. Недавно Anthropic, стремясь обеспечить достаточные мощности для разработки и обучения своих ИИ-моделей в условиях растущей конкуренции, также объявила о новых соглашениях с Amazon и SpaceX по предоставлению вычислительных ресурсов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-агенты помогут создать аналоги CUDA, но Nvidia тоже не стоит на месте
ASUS выпустила «ИИ-брелок» UGen300 USB AI с ускорителем Hailo-10H и 8 Гбайт RAM
ИИ вернул к жизни ноутбук с заблокированным BIOS — Claude Code вскрыл защиту HP
Выручка AMD на серверном направлении удвоилась, а общая взлетела в полтора раза
Huawei убеждена, что Nvidia скоро упрётся в пределы масштабирования чипов
Apple потребовала срочно запретить OpenAI доступ к своим коммерческим секретам
Материалы по теме
ИИ-агенты помогут создать аналоги CUDA, но Nvidia тоже не стоит на месте

ИИ-агенты помогут создать аналоги CUDA, но Nvidia тоже не стоит на месте

ASUS выпустила «ИИ-брелок» UGen300 USB AI с ускорителем Hailo-10H и 8 Гбайт RAM

ASUS выпустила «ИИ-брелок» UGen300 USB AI с ускорителем Hailo-10H и 8 Гбайт RAM

ИИ вернул к жизни ноутбук с заблокированным BIOS — Claude Code вскрыл защиту HP

ИИ вернул к жизни ноутбук с заблокированным BIOS — Claude Code вскрыл защиту HP

Выручка AMD на серверном направлении удвоилась, а общая взлетела в полтора раза

Выручка AMD на серверном направлении удвоилась, а общая взлетела в полтора раза

Huawei убеждена, что Nvidia скоро упрётся в пределы масштабирования чипов

Huawei убеждена, что Nvidia скоро упрётся в пределы масштабирования чипов

Apple потребовала срочно запретить OpenAI доступ к своим коммерческим секретам

Apple потребовала срочно запретить OpenAI доступ к своим коммерческим секретам

Теги: claude, дата-центры, anthropic, ии
claude, дата-центры, anthropic, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Единственный российский производитель телевизоров из реестра Минцифры обанкротился
Неисправность немецкой ракеты не позволила Великобритании стать космической державой
Технология из глубин веков позволит строить самоохлаждающиеся здания — и никакой электроники
Samsung нашла решение проблемы краснеющих экранов Galaxy S26 Ultra
Larian разразилась занимательной статистикой игроков в честь третьей годовщины Baldur’s Gate 3
«Тантор Лабс» усилила позиции на рынке, приобретя СУБД «Персей» и её разработчиков 6 ч.
Разработчики Mafia: The Old Country показали геймплей сюжетного дополнения Man of Honor, в котором появится звезда первой «Мафии» 9 ч.
«Death Stranding 3»: кооперативное приключение Big Walk от авторов Untitled Goose Game очаровало игроков и критиков 10 ч.
Spotify не оправдала ожидания по прибыли и аудитории — акции просели 11 ч.
OpenAI назвала иск о похищении секретов Apple «безответственным, агрессивным и странно личным» 12 ч.
ИИ-агенты помогут создать аналоги CUDA, но Nvidia тоже не стоит на месте 12 ч.
Новые фракции, новые платформы и новая демоверсия: фэнтезийная 4X-стратегия Endless Legend 2 получила дату выхода из раннего доступа Steam 12 ч.
У Apple хотят отсудить более $30 млрд за распознавание лиц на фото 12 ч.
«Жди меня, мой чешский друг»: японский разработчик добавит в игру поддержку чешского языка ради одного фаната бейсбола в Чехии 12 ч.
«Игромир» привезёт на «Игромир» демоверсию амбициозного российского боевика «Война Миров: Сибирь» 13 ч.
Выручка AMD на серверном направлении удвоилась, а общая взлетела в полтора раза 16 мин.
Samsung запустила в Южной Корее NPUaaS на базе ИИ-ускорителей FuriosaAI RNGD 5 ч.
Apple раскрыла дату презентации iPhone 18, но пока лишь сотрудникам 7 ч.
Не подлетай — опасно: угрожавший Земле астероид Апофис сам рискует пострадать от космического мусора 7 ч.
Gigabyte выпустила блок питания Aorus P1600W PCIe 5.1 AI TOP на 1600 Вт со встроенным ЖК-экраном 7 ч.
В России представили отечественный электронный коленный модуль с интеллектуальным управлением 11 ч.
Китайские астрономы обнаружили мощнейший во Вселенной ускоритель частиц — он в 4400 раз превосходит БАК 11 ч.
США намерены запретить использование китайских компонентов в американских дата-центрах 11 ч.
Qualcomm выпустила очередную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5 — слегка урезанный Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series 11 ч.
Nothing представила наушники-клипсы CMF Clip Pro за $99 11 ч.