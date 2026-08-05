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Выручка AMD на серверном направлении удвоилась, а общая взлетела в полтора раза

По масштабам своего бизнеса в сегменте компонентов для инфраструктуры ИИ компания AMD уступает Nvidia и отчасти Intel, но всё равно остаётся одним из крупнейших игроков. По этой причине квартальный отчёт AMD имел важное значение для инвесторов, которые начали сомневаться в сохранении ИИ-бума. В серверном сегменте выручка компании выросла на 107 %, а общая выросла на 50 % до рекордных $11,5 млрд.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

Финансовый директор AMD Джин Ху (Jean Hu) сочла нужным отметить, что серверная выручка в прошлом квартале формировала 58 % совокупной, достигнув $6,7 млрд. Подобной динамике способствовала высокая популярность как ускорителей Instinct (GPU), так и центральных процессоров EPYC (CPU). Во втором полугодии рост серверной выручки должен сохраниться, по мнению руководства компании. Она должна увеличиться более чем на 80 % в годовом сравнении. Выручка от реализации серверных процессоров обновляет рекорды уже пятый квартал подряд. В облачном и корпоративном сегментах выручка AMD в прошлом квартале выросла более чем на 70 % в каждом из случаев. Операционная прибыль подразделения достигла $2,1 млрд, хотя ещё год назад оно столкнулось с операционными убытками в размере $200 млн.

Выручка AMD в сегменте клиентских решений в минувшем квартале увеличилась на 23 % до $3,1 млрд, главным образом благодаря высокому спросу на процессоры Ryzen. В игровом сегменте выручка упала на 31 % до $779 млн, преимущественно из-за снижения объёмов реализации полузаказных решений для игровых консолей. Операционная прибыль в игровом и клиентском сегментах в совокупности сократилась с $767 до $582 млн. В сегменте встраиваемых решений AMD увеличила свою выручку на 19 % до $977 млн, фактически превысив показатели игрового сегмента в отдельности. Тем не менее, в игровом и клиентском сегментах в совокупности выручка AMD выросла только на 6 % до $3,8 млрд, поскольку успехи Ryzen частично нивелировались просадкой на направлении игровых консолей.

По методике GAAP операционная прибыль AMD увеличилась на 1585 % до $1,99 млрд, хотя ещё год назад компания отчиталась об операционных убытках в размере $134 млн. Чистая прибыль AMD в годовом сравнении выросла на 163 % до $2,3 млрд. Удельный доход на одну акцию вырос на 156 % до $1,38. Как и совокупная выручка, этот показатель превысил ожидания аналитиков, пусть и с не очень большим запасом. Заметим, что снижению курса акций AMD на 8,82 % после закрытия торгов публикация позитивной квартальной отчётности не помешала. Даже прогноз на текущий квартал, который выразился в ожидании выручки на уровне $13 млрд против $12,52 млрд по консенсусу LSEG не смог переломить ситуацию с динамикой курса акций AMD. Некоторые аналитики всё же рассчитывали на более выраженный рост выручки в текущем квартале, а потому курс акций после закрытия торгов снизился.

На июльском мероприятии руководство компании подняло прогноз по ёмкости рынка полупроводниковых компонентов до $2 трлн по состоянию на 2028 год, причём $1,4 трлн из этой суммы будет приходиться именно на ИИ-ускорители на базе GPU. Это заметно выше прежней оценки в $500 млрд годового оборота. На этой неделе генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) заявила, что ожидает удвоения серверной выручки AMD по итогам 2027 года: «Спрос как на ускорители, так и на CPU растёт значительно быстрее, чем мы ожидали ранее. Не вдаваясь в конкретные цифры, рост в конечном итоге будет значительно выше 100 %». Непосредственно выручка от реализации серверных процессоров AMD в следующем году увеличится более чем на 70 %. Спрос на процессоры EPYC со стороны облачных гигантов в прошлом квартале позволил AMD укрепить свои позиции на серверном рынке, по словам Лизы Су. Даже с точки зрения доступности памяти типа HBM глава компании смотрит в 2027 год с уверенностью относительно способности удовлетворять спрос и увеличивать объёмы поставок своих ускорителей. При этом она признала, что сейчас на рынке сохраняется дефицит серверных CPU, но в следующем году он точно ослабнет. Правда, для этого придётся поработать с поставщиками и подрядчиками, чтобы те увеличили объёмы обработки кремниевых пластин и предоставления услуг в области тестирования и упаковки чипов.

В долгосрочной перспективе компания по-прежнему считает возможным превышение темпов годового роста выручки в 35 %, а удельный доход на одну акцию должен превысить $20. По прогнозам главы AMD, ёмкость рынка ИИ-вычислений будет в ближайшие годы увеличиваться на 40 % ежегодно, чтобы к 2030 году достичь $2 трлн.

Как и многие конкуренты, AMD увеличивает капитальные затраты. В прошлом квартале они достигли $808 млн, тогда как годом ранее ограничивались $282 млн, а в первом квартале текущего года не превысили $389 млн. Итогами первого полугодия в сегменте ПК руководство AMD довольно, но во втором полугодии ожидает спада в этой сфере. В первом же полугодии рынок ПК показал себя лучше, чем ожидалось, по словам Лизы Су. «Мы планируем, что рынок ПК будет ослабевать, поскольку возросшая стоимость памяти и компонентов давит на спрос», — отметила она.

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Теги: amd, amd ryzen, amd epyc, аналитика, финансы
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