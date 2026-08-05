Samsung, SK hynix и Micron распродали все производственные квоты на 2027 год — мест больше нет

Все производственные мощности по выпуску чипов памяти на 2027 год полностью забронированы, что значительно опередило ожидания отрасли. Все три крупнейших производителя памяти — Samsung, SK hynix и Micron — распродали свои ресурсы, не оставив места для дополнительных поставок третьим сторонам, передаёт DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники.

Большинство заинтересованных игроков от производителей ПК и серверов до лабораторий искусственного интеллекта, уже знают, что июль и август — решающие месяцы, чтобы обеспечить поставки на следующий год. Никто не афиширует эту информацию из опасения потерять свои квоты, поэтому некоторые компании всё-таки остаются в неведении.

Производители памяти стали предлагать клиентам долгосрочные соглашения на срок от трёх до пяти лет, используя модель авансового платежа, когда клиенты предварительно оплачивают часть мощностей по выпуску памяти. Сделки заключаются индивидуально с каждым клиентом. Это значит, что 2027 год станет худшим в новейшей истории с точки зрения дефицита памяти — выживут лишь те, кто смог заключить соглашения о поставках, а прочим доступной DRAM просто не хватит. В 2027 году получится удовлетворить лишь 60–70 % прогнозируемого спроса; то есть часть клиентов так и будут ждать поставок в 2028 году.

В приоритете поставщики облачных услуг, гиперскейлеры и лаборатории ИИ — потребительский сектор в структуре продаж остаётся последним звеном. Объём продаж в потребительском секторе в 2027 будет ещё ниже, чем в 2026 году — при том, что в 2026 он сократился по сравнению с 2025 годом. Около 70 % DRAM будут направлены на серверы и HBM, а потребительскому направлению останутся лишь 30 %. С другой стороны, флеш-память NAND уже демонстрирует признаки улучшения ситуации с предложением, и в 2027 году цепочки поставок NAND обещают выровняться, но рынку оперативной памяти это пока не светит.