Дефицит HBM4E вынудит Nvidia урезать объём памяти в ускорителях Rubin Ultra уже в 2027 году

Большинство участников рынка микросхем памяти сходится во мнении, что дефицит предложения сохранится на протяжении следующего года. По мнению аналитиков TrendForce, в случае с ускорителями Rubin Ultra он вынудит Nvidia уменьшить объём памяти HBM4E, устанавливаемой на них в большинстве конфигураций.

С текущего квартала Nvidia приступила к оценке вероятных конфигураций памяти ускорителей семейства Rubin Ultra. Помимо первоначального варианта с 12-ярусным стеком HBM4E, предполагается наличие 8-ярусного HBM4E, а также двух вариантов HBM4 с 8 и 12 ярусами соответственно. Окончательные спецификации пока не определены. Nvidia является не единственным разработчиком ИИ-ускорителей, готовым умерить аппетиты в сфере использования HBM на фоне дефицита микросхем памяти — на аналогичные меры готовы пойти и облачные гиганты, разрабатывающие собственные ускорители.

Производители серверного оборудования и их облачные клиенты уже сократили объёмы памяти в исполнении RDIMM, которую собирались устанавливать в свои системы в первой половине текущего года. Nvidia решила вдвое сократить объём устанавливаемой в модули Vera Rubin Superchip памяти в исполнении SOCAMM, также руководствуясь ожиданием дефицита памяти типа LPDDR5X на протяжении всего 2027 года. В этом полугодии Nvidia решила урезать и конфигурации HBM4E для ускорителей Rubin Ultra. Во-первых, из-за общего дефицита памяти таких чипов может быть выпущено меньше, чем потребовалось бы Nvidia. Во-вторых, пока нет уверенности, что к моменту начала поставок Rubin Ultra все производители памяти успеют сертифицировать свои 12-ярусные стеки HBM4E. Возможно, часть ассортимента придётся закрывать 8-ярусными.

В случае с ускорителями Rubin Ultra именно увеличение пропускной способности является приоритетом, а наращивание объёмов поставок GPU вторично. Если Nvidia будет вынуждена экономить на памяти, то она сократит количество ярусов в устанавливаемых чипах, но не станет жертвовать скоростью передачи информации. Из памяти HBM4 ускорители Rubin Ultra смогут от силы выжать 12 Гбит/с, тогда как HBM4E должна позволить поднять планку до 14 или 16 Гбит/с. Как считают эксперты TrendForce, даже если объёмы поставок HBM в следующем году вырастут на 50–60 %, то этого всё равно не хватит для удовлетворения возросшего спроса. Цены на память данного типа в таких условиях будут расти и в 2027 году. Для производителей ИИ-ускорителей это станет дополнительной проблемой, помимо дефицита памяти как такового.