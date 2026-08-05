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SpaceX закупила огромные аккумуляторы Tesla Megapack на $329 млн за этот год

Согласно отчёту о финансовых результатах за II квартал 2026 года, SpaceX значительно увеличила закупки систем хранения энергии Tesla Megapack, израсходовав на них $295 млн за квартал и $329 млн с начала года.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Это демонстрирует, насколько взаимосвязана экосистема компаний Илона Маска(Elon Musk), гендиректора и крупнейшего акционера SpaceX, который также руководит Tesla. В 2025 году его ИИ-стартап xAI приобрёл его социальную медиа-платформу X. А в этом году SpaceX поглотила xAI, сменивший после этого название на SpaceXAI.

По всей видимости, системы Tesla Megapack будут установлены в ЦОД SpaceXAI. До слияния со SpaceX стартап приобрёл аккумуляторных батарей Megapack на $430 млн для своих ЦОД. В первом квартале этого года SpaceXAI купил оборудование всего на $34 млн. SpaceX также сообщила, что по состоянию на декабрь 2025 года приобрела электрические пикапы Tesla Cybertruck на сумму $131 млн по рекомендованной производителем розничной цене.

Хотя SpaceXAI в значительной степени полагается турбины на природном газе для энергоснабжения своих ЦОД, включая установленные без разрешения федеральных на территории кампуса Colossus 2, большие батареи, такие как Megapack, по-прежнему являются критически важной частью его ЦОД, отметил TechCrunch.

Помимо использования в качестве резервных источников питания, системы Megapack могут обеспечивать, при необходимости, дополнительную мощность для графических процессоров ЦОД. Потребность ИИ ЦОД в электроэнергии может меняться в зависимости от реализации процессов обучения ИИ-моделей ИИ и инференса. Эти скачки могут отразиться на работе сетей местной энергокомпании и привести к перегрузке генераторов на месте. Системы Megapack помогают сгладить эти пики, снижая затраты на потребление энергии из сетей и обеспечивая стабильную работу ЦОД.

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Теги: spacex, spacexai, tesla, megapack, цод
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