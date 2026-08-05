Сегодня 05 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика В десятку крупнейших мировых автопроизво...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В десятку крупнейших мировых автопроизводителей вошли три китайские компании — Xiaomi только на 29 месте

Китайская ассоциация производителей легковых автомобилей (CPCA) предоставила статистику за первое полугодие, на которую ссылается CarNewsChina. Эта организация заявила, что по итогам шести первых месяцев текущего года в десятку крупнейших автопроизводителей мира вошли три компании из Китая: BYD, Geely и Chery, которые заняли шестое, седьмое и девятое места соответственно.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

В статистике учитывалась доля конкретного автопроизводителя на мировом рынке, лидером по-прежнему остаётся Toyota Motor, которая контролирует 11 % мировых поставок легковых автомобилей. На втором месте Volkswagen с 8,1 %, южнокорейская Hyundai вместе с родственной маркой Kia контролируют 7,6 % мирового рынка. На четвёртом месте расположился транснациональный автоконцерн Stellantis с 6 %, а многострадальный альянс Renault Nissan может похвастать пятым местом и 5 % мирового рынка.

На шестой позиции появляется первый представитель китайского автопрома в лице национального лидера BYD, в мировых масштабах занимающего 4,8 % рынка. Geely Holding, которой принадлежат марки Volvo и Lotus, помимо прочих, занимает седьмое место в мировом рейтинге и 4,6 % рынка. Американская General Motors оказалась на восьмом месте с 4,5 % рынка, а китайская Chery попала на девятое с 4,1 % рынка. Десять лет назад Geely контролировала только 1,5 % мирового рынка, а Chery довольствовалась 0,8 %.

Источник изображения: CarNewsChina

Источник изображения: CarNewsChina

Десятку лидеров замыкает американская Ford Motor с 4,1 % рынка, а все прочие автопроизводители в этом рейтинге занимают не более 3,7 % рынка в каждом из случаев. SAIC и Suzuki получили соответствующую долю мирового рынка, они попали на 11-е и 12-е место. На 17-м и 18-м расположились соответственно Changan и GWM, тогда как BAIC довольствуется 21-м местом, а Dongfeng — 23-м и долей не более 1,1 %. К слову, молодые игроки китайского рынка в лице Xiaomi и Li Auto (Lixiang) удостоились 29-го и 30-мест соответственно с долей не более 0,4 %. Всё это контрастирует с заявлениями прочих источников о попадании Xiaomi в десятку крупнейших мировых производителей электромобилей, но в статистике CPCA явно учитываются все типы легковых автомобилей, поэтому в такой выборке позиции амбициозного новичка не так сильны. В любом случае, важно понимать, что за последние годы китайские автопроизводители значительно укрепили свои позиции на мировом авторынке, причём лидером среди них является компания BYD, которая уже несколько лет не выпускает машины исключительно с ДВС, а дополняет их тяговыми батареями или производит «чистокровные» электрокары.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Машины с одним лишь ДВС выбыли из пятёрки самых популярных в Китае легковушек по итогам мая
Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд
Гибриды и электромобили в июле впервые захватили более 50 % авторынка Китая
Камень в огород Tesla: глава Waymo заявил, что автопилот на одних камерах обречён
SpaceX впервые попытается поймать Starship стартовой башней — полёт намечен на конец августа
Обанкротившегося производителя телевизоров «Квант» намерена выкупить NexTouch
Материалы по теме
Машины с одним лишь ДВС выбыли из пятёрки самых популярных в Китае легковушек по итогам мая

Машины с одним лишь ДВС выбыли из пятёрки самых популярных в Китае легковушек по итогам мая

Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд

Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд

Гибриды и электромобили в июле впервые захватили более 50 % авторынка Китая

Гибриды и электромобили в июле впервые захватили более 50 % авторынка Китая

Камень в огород Tesla: глава Waymo заявил, что автопилот на одних камерах обречён

Камень в огород Tesla: глава Waymo заявил, что автопилот на одних камерах обречён

SpaceX впервые попытается поймать Starship стартовой башней — полёт намечен на конец августа

SpaceX впервые попытается поймать Starship стартовой башней — полёт намечен на конец августа

Обанкротившегося производителя телевизоров «Квант» намерена выкупить NexTouch

Обанкротившегося производителя телевизоров «Квант» намерена выкупить NexTouch

Теги: byd, автомобили, автомобильный рынок, аналитика, китайские производители
byd, автомобили, автомобильный рынок, аналитика, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Неисправность немецкой ракеты не позволила Великобритании стать космической державой
Технология из глубин веков позволит строить самоохлаждающиеся здания — и никакой электроники
Archer Aviation представила гибридный конвертоплан Halo — гражданскую версию штурмового беспилотника Thunder
Нашумевший ролевой боевик Crimson Desert стал новой жертвой пиратов
NASA запустило операцию «Большой взрыв» — она продлит работу межзвёздного зонда «Вояджер-2»
Исследователи уличили ИИ-агентов OpenAI и Anthropic в новых попытках взлома 58 мин.
Исследователи «спустили с поводка» ИИ-модели — те попытались добавить вредоносный код в открытое ПО 2 ч.
Белый дом не станет раскрывать свою схему тестирования ИИ-моделей на безопасность 2 ч.
Doom запустили прямо в Paint — и к этому причастен технический директор Microsoft Azure 2 ч.
Sony всерьёз намерена наполнить экосистему PlayStation рекламой 2 ч.
Возвращение блудного сына: спустя шесть лет работы на EA в Ubisoft вернулся режиссёр Assassin’s Creed Valhalla 3 ч.
«Я был так близко»: шуточная игра This Game Costs 200 Dollars едва не сделала американского подростка миллионером 4 ч.
Рекламный бизнес соцсети X так и не восстановился до уровня Twitter 4 ч.
Только The Elder Scrolls VI: бывший дизайнер квестов Bethesda опроверг слухи о неанонсированной The Elder Scrolls 5 ч.
Павел Дуров назвал исчезновение Telegram из App Store актом вымогательства 7 ч.
Китай ускорил развёртывание конкурента Starlink — на орбиту отправилась 23-я группа спутников 37 мин.
CoreWeave получит в Индонезии три ЦОД общей мощностью 360 МВт 49 мин.
В десятку крупнейших мировых автопроизводителей вошли три китайские компании — Xiaomi только на 29 месте 49 мин.
MSI, Gigabyte и Asus повысили цены на видеокарты RTX 5000 на 3–50 % 2 ч.
SpaceX закупила огромные аккумуляторы Tesla Megapack на $329 млн за этот год 2 ч.
Камень в огород Tesla: глава Waymo заявил, что автопилот на одних камерах обречён 2 ч.
Asus представила 26,5-дюймовый игровой монитор ROG Swift OLED PG27AQDPR с 1440p и 500 Гц 2 ч.
Дефицит HBM4E вынудит Nvidia урезать объём памяти в ускорителях Rubin Ultra уже в 2027 году 2 ч.
SpaceX выбрала Nvidia для ИИ будущего — вместе они построят дата-центры на орбите 2 ч.
Club 3D представила 9-метровый кабель USB4 без активных усилителей 2 ч.