Китайская ассоциация производителей легковых автомобилей (CPCA) предоставила статистику за первое полугодие, на которую ссылается CarNewsChina. Эта организация заявила, что по итогам шести первых месяцев текущего года в десятку крупнейших автопроизводителей мира вошли три компании из Китая: BYD, Geely и Chery, которые заняли шестое, седьмое и девятое места соответственно.

В статистике учитывалась доля конкретного автопроизводителя на мировом рынке, лидером по-прежнему остаётся Toyota Motor, которая контролирует 11 % мировых поставок легковых автомобилей. На втором месте Volkswagen с 8,1 %, южнокорейская Hyundai вместе с родственной маркой Kia контролируют 7,6 % мирового рынка. На четвёртом месте расположился транснациональный автоконцерн Stellantis с 6 %, а многострадальный альянс Renault Nissan может похвастать пятым местом и 5 % мирового рынка.

На шестой позиции появляется первый представитель китайского автопрома в лице национального лидера BYD, в мировых масштабах занимающего 4,8 % рынка. Geely Holding, которой принадлежат марки Volvo и Lotus, помимо прочих, занимает седьмое место в мировом рейтинге и 4,6 % рынка. Американская General Motors оказалась на восьмом месте с 4,5 % рынка, а китайская Chery попала на девятое с 4,1 % рынка. Десять лет назад Geely контролировала только 1,5 % мирового рынка, а Chery довольствовалась 0,8 %.

Десятку лидеров замыкает американская Ford Motor с 4,1 % рынка, а все прочие автопроизводители в этом рейтинге занимают не более 3,7 % рынка в каждом из случаев. SAIC и Suzuki получили соответствующую долю мирового рынка, они попали на 11-е и 12-е место. На 17-м и 18-м расположились соответственно Changan и GWM, тогда как BAIC довольствуется 21-м местом, а Dongfeng — 23-м и долей не более 1,1 %. К слову, молодые игроки китайского рынка в лице Xiaomi и Li Auto (Lixiang) удостоились 29-го и 30-мест соответственно с долей не более 0,4 %. Всё это контрастирует с заявлениями прочих источников о попадании Xiaomi в десятку крупнейших мировых производителей электромобилей, но в статистике CPCA явно учитываются все типы легковых автомобилей, поэтому в такой выборке позиции амбициозного новичка не так сильны. В любом случае, важно понимать, что за последние годы китайские автопроизводители значительно укрепили свои позиции на мировом авторынке, причём лидером среди них является компания BYD, которая уже несколько лет не выпускает машины исключительно с ДВС, а дополняет их тяговыми батареями или производит «чистокровные» электрокары.