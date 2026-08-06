На фоне дефицита DRAM Apple обратилась к CXMT, но не договорилась по цене

Apple столкнулась с нехваткой DRAM в преддверии осеннего запуска линейки iPhone 18 и приступила к поиску дополнительных объёмов памяти. Компания даже провела переговоры с китайским производителем CXMT, однако договориться о цене сторонам не удалось.

Как сообщает TechPowerUp со ссылкой на аналитическую рассылку Culpium Тима Калпана (Tim Culpan), до презентации новых смартфонов Apple осталось менее шести недель, в связи с чем производственные партнёры Apple срочно формируют запасы DRAM, чтобы не допустить остановки линий перед дебютом. Основным поставщиком LPDDR5X для устройств Apple остаётся Micron, также память поставляют SK hynix и Samsung, однако на фоне общего дефицита производственных мощностей обеспечить необходимый объём компонентов становится всё сложнее, отмечает TechPowerUp.

На этом фоне появилась информация о переговорах Apple с китайской CXMT, выпускающей высокоскоростную и энергоэффективную оперативную память LPDDR5X. Корпорация рассчитывала получить более выгодные условия благодаря крупному объёму закупок, однако CXMT отказалась снижать цену и предложила поставки только по текущей рыночной стоимости. Примечательно, что это один из редких случаев, когда преимущество в переговорах оказалось на стороне поставщика, а не крупного покупателя.

Высокий спрос на DRAM связывают прежде всего с активными закупками со стороны китайских технологических компаний, включая операторов крупных облачных платформ и разработчиков искусственного интеллекта. При этом значительная часть выпускаемой CXMT памяти уже зарезервирована заказчиками из Китая, готовыми приобретать её по рыночным ценам. Пока неизвестно, готова ли Apple согласиться на предложенные CXMT условия или продолжает искать альтернативные источники поставок.