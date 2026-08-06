Сразу несколько ведущих разработчиков ИИ покинули Google и основали новый стартап

В подразделении Google DeepMind произошли крупные кадровые изменения. Как сообщает Ars Technica, генеральный директор Демис Хассабис (Demis Hassabis) объявил, что передаст полномочия другому руководителю и сосредоточится на стратегических задачах в Alphabet, тогда как несколько известных исследователей искусственного интеллекта одновременно сообщили об уходе из Google.

Демис Хассабис, один из основателей DeepMind, объяснил своё решение тем, что намерен уделять больше внимания долгосрочному развитию искусственного общего интеллекта (AGI). В обращении к сотрудникам он отметил, что посвятил этой цели всю карьеру и считает, что момент её достижения уже близок. При этом он сохранит руководство над дочерней компанией Alphabet — Isomorphic Labs, где технологии искусственного интеллекта применяются для решения биомедицинских задач.

Управление текущими процессами DeepMind перейдёт к Кораю Кавукчуоглу (Koray Kavukcuoglu), который займёт должность старшего вице-президента подразделения и будет напрямую подчиняться генеральному директору Google Сундару Пичаи (Sundar Pichai). Сам Хассабис станет председателем DeepMind и главным научным сотрудником Alphabet, сосредоточившись на стратегическом развитии направления.

Одновременно с этими перестановками стало известно об уходе сразу нескольких известных специалистов Google в области искусственного интеллекта. Куок Ле (Quoc Le), Ориоль Виньяльс (Oriol Vinyals), Джефф Дин (Jeff Dean) и Санджей Гемават (Sanjay Ghemawat) решили покинуть компанию и основать стартап Discovery Loop, который займётся автоматизацией научных открытий с помощью ИИ. По данным Wired, финансирование проекта во многом стало возможным благодаря высокой репутации его основателей.

Для Google особенно заметным станет уход Дина и Гемавата, которые стояли у истоков Google. Дин принимал участие в создании технологий, лежащих в основе поисковой системы, а внутри компании его имя давно стало частью неофициальной культуры благодаря сборнику интернет-шуток и баек под названием Jeff Dean Facts, опубликованному на GitHub.