Сегодня 06 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Сразу несколько ведущих разработчиков ИИ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Сразу несколько ведущих разработчиков ИИ покинули Google и основали новый стартап

В подразделении Google DeepMind произошли крупные кадровые изменения. Как сообщает Ars Technica, генеральный директор Демис Хассабис (Demis Hassabis) объявил, что передаст полномочия другому руководителю и сосредоточится на стратегических задачах в Alphabet, тогда как несколько известных исследователей искусственного интеллекта одновременно сообщили об уходе из Google.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Демис Хассабис, один из основателей DeepMind, объяснил своё решение тем, что намерен уделять больше внимания долгосрочному развитию искусственного общего интеллекта (AGI). В обращении к сотрудникам он отметил, что посвятил этой цели всю карьеру и считает, что момент её достижения уже близок. При этом он сохранит руководство над дочерней компанией Alphabet — Isomorphic Labs, где технологии искусственного интеллекта применяются для решения биомедицинских задач.

Управление текущими процессами DeepMind перейдёт к Кораю Кавукчуоглу (Koray Kavukcuoglu), который займёт должность старшего вице-президента подразделения и будет напрямую подчиняться генеральному директору Google Сундару Пичаи (Sundar Pichai). Сам Хассабис станет председателем DeepMind и главным научным сотрудником Alphabet, сосредоточившись на стратегическом развитии направления.

Одновременно с этими перестановками стало известно об уходе сразу нескольких известных специалистов Google в области искусственного интеллекта. Куок Ле (Quoc Le), Ориоль Виньяльс (Oriol Vinyals), Джефф Дин (Jeff Dean) и Санджей Гемават (Sanjay Ghemawat) решили покинуть компанию и основать стартап Discovery Loop, который займётся автоматизацией научных открытий с помощью ИИ. По данным Wired, финансирование проекта во многом стало возможным благодаря высокой репутации его основателей.

Для Google особенно заметным станет уход Дина и Гемавата, которые стояли у истоков Google. Дин принимал участие в создании технологий, лежащих в основе поисковой системы, а внутри компании его имя давно стало частью неофициальной культуры благодаря сборнику интернет-шуток и баек под названием Jeff Dean Facts, опубликованному на GitHub.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google выпустила ИИ-модель Gemini Robotics 2, которая научила роботов двигаться почти как люди
Google закрыла отмеченный Нобелевской премией проект AlphaFold — Gemini важнее
Google намерена узнать, что произойдёт, когда миллионы ИИ-агентов начнут действовать вместе
Time начал показывать ИИ отдельную версию сайта — без оформления, зато с рекламой
Google назвала дату отключения «Ассистента» на Android и Wear OS
Microsoft призвала инженеров не злоупотреблять использованием ИИ — это дорого
Материалы по теме
Google выпустила ИИ-модель Gemini Robotics 2, которая научила роботов двигаться почти как люди

Google выпустила ИИ-модель Gemini Robotics 2, которая научила роботов двигаться почти как люди

Google закрыла отмеченный Нобелевской премией проект AlphaFold — Gemini важнее

Google закрыла отмеченный Нобелевской премией проект AlphaFold — Gemini важнее

Google намерена узнать, что произойдёт, когда миллионы ИИ-агентов начнут действовать вместе

Google намерена узнать, что произойдёт, когда миллионы ИИ-агентов начнут действовать вместе

Time начал показывать ИИ отдельную версию сайта — без оформления, зато с рекламой

Time начал показывать ИИ отдельную версию сайта — без оформления, зато с рекламой

Google назвала дату отключения «Ассистента» на Android и Wear OS

Google назвала дату отключения «Ассистента» на Android и Wear OS

Microsoft призвала инженеров не злоупотреблять использованием ИИ — это дорого

Microsoft призвала инженеров не злоупотреблять использованием ИИ — это дорого

Теги: google deepmind, искусственный интеллект, ии, google
google deepmind, искусственный интеллект, ии, google
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA запустило операцию «Большой взрыв» — она продлит работу межзвёздного зонда «Вояджер-2»
В десятку крупнейших мировых автопроизводителей вошли три китайские компании — Xiaomi только на 29 месте
Electronic Arts закрыла рекордную сделку и стала частной компанией с почти полной зависимостью от Саудовской Аравии и долгом на $20 миллиардов
Моддер создал для Steam Machine переднюю панель, которая заряжает геймпад Steam Controller
Huawei представила самый лёгкий 14-дюймовый ноутбук в мире — MateBook Pro S с автономностью до 18 часов и HarmonyOS
Сразу несколько ведущих разработчиков ИИ покинули Google и основали новый стартап 2 ч.
Meta выпустила собственного ИИ-агента Muse Code для программирования на macOS и Linux 2 ч.
Reddit доверила нейросети оценивать сообщения на предмет нарушения правил 2 ч.
«Абсолютный позор для франшизы»: мобильная The Division Resurgence стартовала в Steam с «в основном отрицательными» отзывами 9 ч.
Time начал показывать ИИ отдельную версию сайта — без оформления, зато с рекламой 10 ч.
Авторитетный инсайдер раскрыл, когда Diablo IV выйдет и сколько будет стоить на Nintendo Switch 2 12 ч.
Moonlighter 2: The Endless Vault скоро вырвется из бесконечного хранилища раннего доступа Steam — дата выхода 1.0 и раздача первой игры 14 ч.
Разработчики Android-приложений непреднамеренно сливают местоположения пользователей рекламодателям 14 ч.
Google назвала дату отключения «Ассистента» на Android и Wear OS 14 ч.
Samsung первой в мире запустила HDR10+ Advanced — технология дебютирует в Prime Video 14 ч.
Квартальная выручка Sandisk выросла почти в пять раз до $8,97 млрд 7 мин.
Huawei представила ноутбук со складным экраном MateBook Fold Ultimate Design 2026 с новым процессором и ИИ-функциями 2 ч.
На фоне дефицита DRAM Apple обратилась к CXMT, но не договорилась по цене 3 ч.
Western Digital удвоила операционную прибыль и увеличила выручку на 44 % в условиях бума ИИ 3 ч.
Новая статья: ИИтоги июля 2026 г.: а цемента-то хватит? 8 ч.
Huawei выпустила смартфон Nova 16 SE с очень ярким OLED-экраном, батареей на 8500 мА·ч и поддержкой спутниковых сообщений 9 ч.
Huawei представила лёгкий 14-дюймовый ноутбук MateBook Pro с чипом Kirin X90 Plus и HarmonyOS по цене от $1478 9 ч.
Huawei представила телевизор Vision Smart Screen 6 SE RGB с флагманской подсветкой RGB MiniLED 10 ч.
GlobalFoundries тоже откусила кусок ИИ-пирога и превзошла прогнозы Уолл-стрит во втором квартале 13 ч.
Астрономы научились предсказывать солнечные бури с точностью до получаса — это в десять раз лучше прежнего 13 ч.