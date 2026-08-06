Маск выбрал Nvidia, но AMD рассчитывает сохранить SpaceX в числе партнёров

Илон Маск (Elon Musk) любит делать громкие заявления, и недавний выход SpaceX на биржу дал ему возможность делать это чаще. Недавно он сообщил, что SpaceX отныне будет использовать только компоненты и решения Nvidia в развитии своей вычислительной инфраструктуры. Глава конкурирующей AMD не видит в этом поводов для расстройства, рассчитывая на продолжение сотрудничества с SpaceX.

В интервью каналу CNBC генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила буквально следующее: «Я с огромным уважением отношусь к Илону и всему, что он сделал, а потому мы смотрим в будущее с надеждой на партнёрство в долгосрочной перспективе». По словам Лизы Су, SpaceX является «невероятной важной компанией технологического сектора», а потому она гордится тем опытом сотрудничества, который имел место в различных отраслях. В любом случае, AMD продолжает вести бизнес со многими компаниями технологического сектора, включая и работающие в аэрокосмической отрасли.

Глава AMD дополнительно подчеркнула, что видит предсказуемый рост спроса на продукцию компании как в 2027 году, так и за его пределами. Клиенты, по её словам, то и дело говорят, что им требуется ещё больше вычислительных мощностей. Серверная выручка AMD в текущем полугодии должна вырасти в годовом сравнении на 80 %, а в 2027 году она увеличится более чем на 70 %. Чтобы лучше покрывать спрос, AMD вкладывает средства в цепочки поставок. Деньги направляются на расширение мощностей по тестированию и упаковке чипов, помимо прочего. С этой точки зрения внимания со стороны AMD удостаивается вся экосистема, хотя сама компания аппаратные компоненты напрямую не производит.