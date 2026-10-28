Китайские бигтехи хотят взять дефицит памяти под контроль с помощью десятилетних контрактов

Компании Alibaba, Tencent и ByteDance попросили SK hynix и Samsung Electronics увеличить сроки действия долгосрочных контрактов на закупку памяти до 10 лет с максимальных на сегодня 5 лет. Подобные длительные договорённости выгодны для обеих сторон, но одновременно таят и определённые риски.

Отчитываясь о результатах прошлого квартала, южнокорейская SK hynix призналась, что более 50 % запланированных на 2027 и 2028 годы объёмов производства памяти уже распределены по долгосрочным контрактам, стандартная продолжительность которых ограничивается 5 годами, но некоторые из клиентов выражают заинтересованность в увеличении этого срока.

Корейские СМИ дают понять, что китайские облачные гиганты могут быть теми самыми клиентами, причём не только в отношении SK hynix, но и Samsung Electronics. Последняя, по некоторым данным, до 80 % объёмов производства на 2027 год уже распределила именно по долгосрочным контрактам. В дальнейшем по такой схеме Samsung готова продавать более 70 % своей продукции.

Стремление крупных игроков облачного рынка заключать столь долгосрочные контракты говорит о том, что они не только не рассчитывают на скорое устранение дефицита памяти, но и готовы превратить закупки памяти в элемент долгосрочного планирования своего бизнеса. Для поставщиков памяти подобные долгосрочные соглашения удобны тем, что они позволяют более точно планировать объёмы производства и сбыт продукции по более предсказуемым ценам, а также получать от заинтересованных заказчиков крупные авансовые платежи, которые можно направить на расширение объёмов производства.

Проблема заключается в том, что на столь длительном интервале обе стороны не могут с высокой вероятностью прогнозировать все факторы риска, и условия десятилетнего контракта нужно прорабатывать тщательнее. Исторически рынок памяти характеризовался цикличностью, которая вызывала регулярные колебания цен. Долгосрочные соглашения позволяют производителям нивелировать влияние данного фактора, а вот покупателям сильно сэкономить не дадут, если в определённый момент цены на спот-рынке окажутся ниже тех, которые прописаны в контракте.

Китай располагает 24 ГВт вычислительных мощностей в составе ЦОД, уступая только США, поэтому местным компаниям при сохранении темпов экспансии инфраструктуры память будет требоваться в приличных количествах. Они стремятся обеспечить себя этим видом компонентов через долгосрочные соглашения. По имеющимся данным, переговоры ведутся именно о долгосрочных поставках серверной DDR и чипов LPDDR, которые тоже применяются в серверном сегменте.

Американская Micron Technology в этих переговорах участвовать не может, поскольку власти КНР с 2023 года запретили использовать её продукцию в критически важных объектах национальной инфраструктуры, а облачные мощности китайских гигантов под это определение вполне подпадают. Тем более, что в 2025 году Micron сама объявила, что перестанет поставлять серверную память на китайский рынок.