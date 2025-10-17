Сегодня 17 октября 2025
Micron прекратит поставлять память для серверов в Китай из-за санкций самого Пекина

Внешнеторговое противостояние США и Китая не прекращалось и во время президентства Джозефа Байдена (Joseph Biden), поэтому в 2023 году американская компания Micron Technology попала под ограничения на поставку микросхем памяти для объектов критически важной инфраструктуры в КНР. Это решение китайских властей в итоге привело к тому, что Micron отказывается от поставок серверной памяти в Китай.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Micron по собственной инициативе решила свернуть дальнейшие поставки на китайский рынок микросхем памяти серверного назначения. Подобная ориентация в логистике вполне объяснима, ведь именно к серверным системам у китайских регуляторов больше всего внимания и вопросов.

При этом Micron продолжит снабжать серверной памятью двух крупных китайских заказчиков, которые располагают обширной инфраструктурой за пределами Китая, одним из них будет компания Lenovo. В прошлом фискальном году Micron до 12 % всей выручки получала на китайском рынке, но вырученные $3,4 млрд включали и поступления от прочих направлений реализации памяти, а не только серверного. Micron продолжит снабжать памятью китайских клиентов в автомобильном сегменте и на направлении смартфонов. Официально представители Micron лишь пояснили, что компания пострадала от запретов 2023 года и подчиняется требованиям китайских властей.

В условиях бума искусственного интеллекта уход Micron с китайского рынка серверного оборудования обернётся потерями для компании и выгодой для конкурентов, включая не только южнокорейских Samsung Electronics и SK hynix, но и китайских YMTC и CXMT. В Китае на серверном направлении в штате Micron работают более 300 человек. Их дальнейшие карьерные перспективы не обсуждаются. В этом году американский производитель памяти уже был вынужден сократить часть китайского персонала. Компания продолжает расширять предприятие по упаковке микросхем памяти в китайском Сиане. Micron продолжает считать местный рынок важным для своего бизнеса, как отмечают представители компании.

Источник:

Теги: micron, micron technology, китай, санкции, производство микросхем
