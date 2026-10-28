Apple и Microsoft попали в реестр ОРИ Роскомнадзора — это означает новые требования и угрозу блокировки

Роскомнадзор внёс Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), обязав компании соблюдать требования российского законодательства к хранению пользовательских данных и их передаче силовым ведомствам.

Запись в реестре датируется 2 октября, сообщил Telegram-канал Tech Talk. На данный момент неизвестно, произошло это добровольно или в принудительном порядке, поскольку у РКН есть полномочия вносить сервисы в реестр ОРИ принудительно в случае их повторного отказа сделать это добровольно. В частности, в 2025 году регулятор принудительно внёс американскую компанию Cloudflare в этот реестр.

В случае Apple регулятор направлял ей требование зарегистрироваться в качестве ОРИ в июле 2025 года, однако компания это не сделала, мотивируя тем, что apple.com нельзя считать коммуникационным интернет-сервисом. После этого в июне 2026 года Apple была привлечена к ответственности в связи с административным правонарушением, предусмотренным ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, и ей было назначено административное наказание за повторное неисполнение обязанностей организатора распространения информации в сети интернет в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей.

Согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ОРИ обязаны хранить в течение до года на территории РФ информацию о фактах приёма, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых данных, изображений и иных электронных сообщений интернет-пользователей, а также предоставлять эту информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ. Также компании должны в течение полугода хранить все сообщения, в том числе аудио- и видеозвонки.

Неисполнение обязанностей организаторов распространения информации влечёт за собой административное наказание в виде штрафа или блокировки сервиса. Из сервисов Apple под определение средств обмена электронными сообщениями подпадают iMessage и FaceTime, хотя последний был заблокирован РКН в конце прошлого года в качестве меры по противодействию террористическим угрозам и мошенникам.