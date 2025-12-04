Роскомнадзор объявил о начале блокировки Apple FaceTime в России

Роскомнадзор начал ограничивать работу сервиса для онлайн-звонков Apple FaceTime на территории России. В ведомстве объяснили это противодействием террористическим угрозам и мошенникам — схожие причины были озвучены при блокировке звонков в Telegram и WhatsApp ранее в этом году.

«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении FaceTime», — сообщили в ведомстве.

Россияне массово жаловались на проблемы в работе FaceTime в начала осени текущего года, но тогда в Роскомнадзоре не сообщали о введении ограничений. Сейчас же ведомство не уточняет, идёт ли речь о полной блокировке или частичной. Но определённо можно сказать, что жалоб на проблемы в работе сервиса станет больше.

FaceTime дебютировал ещё в iPhone 4. Сервис позволяет осуществлять видео- и аудиозвонки между устройствами Apple, причём не только iPhone, но также Mac, iPad и Watch. Важно отметить, что FaceTime доступен исключительно на устройствах Apple — клиентов для других платформ нет. Сервис весьма популярен среди пользователей Apple, и для многих заменяет звонки по мобильной сети.

Напомним, что на прошлой неделе Роскомнадзор объявил о начале постепенной блокировки мессенджера WhatsApp в России. А 13 августа текущего года в России «частично заблокировали» аудио- и видеозвонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp. В конце же прошлого года на территории РФ был заблокирован мессенджер Viber.