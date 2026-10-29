Журналисты разразились скриншотами и подробностями GTA VI, а «Южный Парк» показал новый геймплей

За три недели до релиза горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от британской студии Rockstar Games получил новые подробности, скриншоты и короткий геймплейный отрывок.

Журнал Edge опубликовал 16-страничный материал с впечатлениями от 90-минутной геймплейной демонстрации GTA VI в эдинбургской штаб-квартире Rockstar North. Статья включает новые подробности и 12 свежих скриншотов игры.

По словам Rockstar, в плане размера карты GTA VI едва ли не больше GTA IV, GTA V и Red Dead Redemption 2 вместе взятых. При этом для исследования мир открывается пользователю относительно рано по сюжету.

Скриншоты

Влюблённых преступников Джейсона Дюваля и Лусию Каминос в центре истории связывает не только эмоциональное, но и профессиональное прошлое. Игроки смогут повлиять на отношения героев и даже определить их юридический статус.

Что ещё рассказала Rockstar о GTA VI в новом выпуске Edge:

история выйдет за рамки привычных для серии тем, а герои хотят не «просто разбогатеть» — игра рассказывает не только о том, что можно взять от мира, но и какую жизнь можно в нём устроить;

шкала связи Джейсона и Лусии разделена на четыре пункта;

в игре будет целая система реакции NPC на неприятные запахи;

цикл дня и ночи будет заметно длиннее, чем в предыдущих играх Rockstar;

облака движутся независимо друг от друга и формируются под влиянием ветра, влажности, тумана, времени суток и года;

в игре будет полноценная транспортная система (автобусы, поезда);

машины могут преодолевать большие расстояния, прежде чем в них закончится топливо, а дозаправка — короткая остановка в пути;

весь арсенал героя хранится в багажнике машины, а с собой на задание можно взять лишь два пистолета и некрупные предметы;

вызов машины происходит через приложение Scooter Brothers (отсылка к мему времён GTA IV) — после доставки сотрудник уезжает на скутере.

Что касается нового геймплейного отрывка GTA VI, то он засветился в новом эпизоде мультсериала «Южный Парк». Судя по ролику, в игре можно будет подобрать собачьи экскременты и атаковать ими прохожих (в ближнем или дальнем бою).

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Судя по недавней утечке, на консоли Sony игра займёт внушительные 210 Гбайт.