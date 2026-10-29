Сегодня 31 октября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Журналисты разразились скриншотами и под...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Журналисты разразились скриншотами и подробностями GTA VI, а «Южный Парк» показал новый геймплей

За три недели до релиза горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от британской студии Rockstar Games получил новые подробности, скриншоты и короткий геймплейный отрывок.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Журнал Edge опубликовал 16-страничный материал с впечатлениями от 90-минутной геймплейной демонстрации GTA VI в эдинбургской штаб-квартире Rockstar North. Статья включает новые подробности и 12 свежих скриншотов игры.

По словам Rockstar, в плане размера карты GTA VI едва ли не больше GTA IV, GTA V и Red Dead Redemption 2 вместе взятых. При этом для исследования мир открывается пользователю относительно рано по сюжету.

Скриншоты
Смотреть все изображения (11)
Смотреть все
изображения (11)

Влюблённых преступников Джейсона Дюваля и Лусию Каминос в центре истории связывает не только эмоциональное, но и профессиональное прошлое. Игроки смогут повлиять на отношения героев и даже определить их юридический статус.

Что ещё рассказала Rockstar о GTA VI в новом выпуске Edge:

  • история выйдет за рамки привычных для серии тем, а герои хотят не «просто разбогатеть» — игра рассказывает не только о том, что можно взять от мира, но и какую жизнь можно в нём устроить;
  • шкала связи Джейсона и Лусии разделена на четыре пункта;
  • в игре будет целая система реакции NPC на неприятные запахи;
  • цикл дня и ночи будет заметно длиннее, чем в предыдущих играх Rockstar;
  • облака движутся независимо друг от друга и формируются под влиянием ветра, влажности, тумана, времени суток и года;
  • в игре будет полноценная транспортная система (автобусы, поезда);
  • машины могут преодолевать большие расстояния, прежде чем в них закончится топливо, а дозаправка — короткая остановка в пути;
  • весь арсенал героя хранится в багажнике машины, а с собой на задание можно взять лишь два пистолета и некрупные предметы;
  • вызов машины происходит через приложение Scooter Brothers (отсылка к мему времён GTA IV) — после доставки сотрудник уезжает на скутере.

Что касается нового геймплейного отрывка GTA VI, то он засветился в новом эпизоде мультсериала «Южный Парк». Судя по ролику, в игре можно будет подобрать собачьи экскременты и атаковать ими прохожих (в ближнем или дальнем бою).

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Судя по недавней утечке, на консоли Sony игра займёт внушительные 210 Гбайт.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про playstation

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Definitive Edition, которую мы заслуживали, но так и не получили»: моддер показал, как DirectX 11 преображает GTA III
GTA VI станет самой «тяжёлой» сюжетной игрой на PS5 — датамайнер раскрыл рекордный размер загрузки
Надёжный инсайдер рассекретил, когда выйдут первые обзоры GTA VI
Ещё более умный Чужой и страх открытых пространств: разработчики Alien: Isolation 2 раскрыли новые подробности амбициозного хоррора
«Да, мы вайбкодим»: Epic Games подтвердила повсеместное использование ИИ в разработке Fortnite, Unreal Engine 6 и не только
«Вот настоящая Mass Effect 5»: 40 минут геймплея космического боевика Exodus от ветеранов BioWare впечатлили игроков
Материалы по теме
«Definitive Edition, которую мы заслуживали, но так и не получили»: моддер показал, как DirectX 11 преображает GTA III

«Definitive Edition, которую мы заслуживали, но так и не получили»: моддер показал, как DirectX 11 преображает GTA III

GTA VI станет самой «тяжёлой» сюжетной игрой на PS5 — датамайнер раскрыл рекордный размер загрузки

GTA VI станет самой «тяжёлой» сюжетной игрой на PS5 — датамайнер раскрыл рекордный размер загрузки

Надёжный инсайдер рассекретил, когда выйдут первые обзоры GTA VI

Надёжный инсайдер рассекретил, когда выйдут первые обзоры GTA VI

Ещё более умный Чужой и страх открытых пространств: разработчики Alien: Isolation 2 раскрыли новые подробности амбициозного хоррора

Ещё более умный Чужой и страх открытых пространств: разработчики Alien: Isolation 2 раскрыли новые подробности амбициозного хоррора

«Да, мы вайбкодим»: Epic Games подтвердила повсеместное использование ИИ в разработке Fortnite, Unreal Engine 6 и не только

«Да, мы вайбкодим»: Epic Games подтвердила повсеместное использование ИИ в разработке Fortnite, Unreal Engine 6 и не только

«Вот настоящая Mass Effect 5»: 40 минут геймплея космического боевика Exodus от ветеранов BioWare впечатлили игроков

«Вот настоящая Mass Effect 5»: 40 минут геймплея космического боевика Exodus от ветеранов BioWare впечатлили игроков

Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты
Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 3 ч.
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 5 ч.
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 6 ч.
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 7 ч.
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 8 ч.
Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 8 ч.
Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown 13 ч.
AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты 13 ч.
Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление 15 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 2 ч.
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 4 ч.
Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти 4 ч.
Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 % 4 ч.
Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU 4 ч.
Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено 4 ч.
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным 5 ч.
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров 5 ч.
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок 5 ч.
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его 6 ч.