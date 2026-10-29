Google рухнула на $500 млрд после квартального отчёта, а Microsoft устояла — и вот почему

Акции Alphabet, материнской компании Google, сегодня резко подешевели после публикации финансовой отчётности, а ценные бумаги Microsoft избежали подобной участи. Квартальные результаты Microsoft продемонстрировали рост, превысивший ожидания, причём для инвесторов этот рост выглядит устойчивым. В то же время показатели Alphabet оказались слабыми и указали на возможное замедление темпов роста в ближайшие кварталы, что напугало держателей акций компании.

Рост продаж облачной платформы Microsoft Azure оказался примерно на 300 базисных пунктов выше прогнозов аналитиков. Объем продаж в этом ключевом сегменте увеличился на 48 %. Руководство компании прогнозирует рост продаж Azure в текущем квартале на уровне 49–50 %, что на 4 процентных пункта выше консенсус-прогноза.

Капитальные затраты компании оказались примерно на $5 млрд ниже ожиданий, а другие направления бизнеса показали более высокие результаты по продажам. Выручка и прибыль за квартал превысили прогнозы. По мнению аналитиков, такие результаты укрепляют уверенность в способности компании поддерживать рост выручки на уровне 15–19 %, а высокая операционная эффективность будет способствовать расширению операционной маржи.

Акции Google рухнули более чем на 13 % после публикации квартального отчёта, который можно охарактеризовать как разочаровывающий — как сам по себе, так и в сравнении с показателями Microsoft. В результате капитализация Google обвалилась сразу на $500 млрд.

Выручка поискового бизнеса Google составила $63,4 млрд при прогнозе в $64,9 млрд. Это усилило опасения, что позиции компании могут пошатнуться под давлением таких конкурентов, как Claude и ChatGPT, несмотря на масштабные инвестиции самой Google.

В третьем квартале Alphabet направила на капитальные затраты 121,4 % своего операционного денежного потока, тогда как у Microsoft этот показатель без учёта финансовой аренды составил 68 %. Более низкий коэффициент означает, что у компании остаётся больше свободных средств для обратного выкупа акций, выплаты дивидендов или погашения долгов. Показатель выше 100 % говорит о том, что компания тратит больше, чем зарабатывает в ходе операционной деятельности, и вынуждена покрывать разницу за счёт резервов или заимствований.

Масштабные капитальные вложения Alphabet, которые в этом году могут достичь $205 млрд, вызывают удивление, однако именно они способствуют росту другого важного направления бизнеса Google, связанного с ИИ. Выручка Google Cloud увеличилась более чем вдвое, достигнув $30,71 млрд, но расходы Alphabet оказались настолько велики, что перекрыли этот рост.

Alphabet отчиталась об отрицательном свободном денежном потоке в размере $9,1 млрд, что почти втрое превысило прогнозы аналитиков Уолл-стрит. На фоне растущей нервозности рынка по поводу отрицательного свободного денежного потока у технологических гигантов результаты Google были восприняты крайне негативно.

Темпы роста выручки Google от поисковых запросов в третьем квартале замедлились до 12 % при ожидаемом росте на 14,7 %, несмотря на заявление компании о том, что количество поисковых запросов растёт самыми быстрыми темпами за последние пять лет. Этот бизнес, долгое время приносивший хорошую прибыль, оказался под угрозой из-за ИИ-чат-ботов и агентов, которые меняют способы поиска информации — и это происходит как раз в тот момент, когда компания сама вкладывает всё больше средств в данную технологию.

Разная реакция рынка на результаты компаний показала: если раньше инвесторы поощряли агрессивные траты на создание вычислительных мощностей (часто за счёт заёмных средств), то теперь они требуют доказательств того, что последующий рост сможет покрыть дальнейшие расходы.