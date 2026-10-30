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Худший третий квартал за 13 лет: мировые поставки смартфонов рухнули на 20 %

По данным аналитической компании Omdia, в третьем квартале 2026 года мировые поставки смартфонов снизились на 20 % в годовом исчислении — до 254,7 млн ​​единиц. Это самый низкий показатель для третьего квартала, начиная с 2013 года. Рост цен негативно сказывается на спросе, особенно на развивающихся рынках. Дистрибьюторы осторожничают в преддверии праздников: увеличение стоимости требует больше оборотных средств, что вынуждает ограничивать объёмы закупок.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Крупные производители смартфонов массового сегмента все чаще отдают приоритет наиболее прибыльным рынкам и ключевым линейкам продукции из-за дефицита комплектующих. Чтобы сохранить конкурентоспособность, компании корректируют конфигурации оперативной и встроенной памяти, сокращают количество товарных позиций и частично берут на себя дополнительные расходы, одновременно расширяя ассортимент более дорогих моделей для поддержания рентабельности.

Источник изображений: Omdia

Источник изображений: Omdia

Развивающиеся рынки, которые прежде были основным драйвером роста мировых объёмов продаж смартфонов, сейчас испытывают наибольшее давление из-за роста цен. В Африке зафиксировано наиболее резкое падение — на 39 % в годовом исчислении. Рост издержек заставил производителей сместить фокус с агрессивного расширения и борьбы за долю рынка на защиту маржи и выборочные поставки — даже при наличии спроса.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Китая), на Ближнем Востоке и в Латинской Америке объёмы сократились более чем на 20 %. Обесценивание валют, инфляция и рост стоимости жизни привели к снижению покупательной способности: потребители стали откладывать покупку новых устройств или переходить на восстановленные смартфоны, а на рынках с более низким уровнем доходов — выбирать обычные кнопочные телефоны.

В то же время рынок Северной Америки продемонстрировал относительную устойчивость благодаря высокой доле премиальных устройств, а также развитым программам операторского финансирования, системе трейд-ин и программам обновления техники.

Статус крупнейшего в мире поставщика смартфонов сохранила Samsung, отгрузив в третьем квартале 57,8 млн устройств — на 5 % меньше, чем годом ранее. Конкурентоспособность бренда поддерживалась за счёт смартфонов серии Galaxy A начального и среднего ценовых сегментов. Это позволило Samsung удержать объёмы поставок и сохранить лидерство на мировом рынке. Запуск серии Galaxy Z8 с программой обмена старых устройств на новые укрепил позиции компании в премиальном сегменте.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Компания Apple в третьем квартале поставила 56,5 млн iPhone — на уровне прошлого года, несмотря на общемировой спад рынка. Устойчивый спрос в Китае и Северной Америке компенсировал снижение продаж на ключевых развивающихся рынках. Этому способствовал стабильный интерес к iPhone 17, а также заблаговременное формирование запасов в каналах продаж в ожидании роста цен. В сентябре Apple представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и свою первую складную модель — iPhone Duo, при этом выпуск базовой версии iPhone 18 был отложен до 2027 года. Такая стратегия позволила продлить жизненный цикл iPhone 17 и сосредоточить спрос на новых премиальных устройствах в преддверии праздничного сезона.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Xiaomi в третьем квартале сохранила за собой третье место с показателем 30,7 млн поставленных устройств, что на 29 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в Китае поставки сократились на 20 %, в Индии — на 28 %). На фоне роста стоимости компонентов Xiaomi корректировала цены, отдавая приоритет сохранению маржинальности, что привело к падению продаж на развивающихся рынках, где потребители особенно чувствительны к цене. Модели Redmi A7 Pro и Redmi 17 стимулировали продажи, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать общий спад.

Компания Oppo (включая бренды Realme и OnePlus) по итогам третьего квартала заняла четвёртое место с показателем 23,4 млн отгруженных устройств, что на 39 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник изображения: Oppo

Источник изображения: Oppo

Компания Vivo оказалась на пятом месте с результатом 19,3 млн устройств — снижение на 33 % в годовом исчислении. Оба производителя продолжили повышать цены на своих ключевых рынках в ответ на рост стоимости комплектующих, что усложнило планирование товарных запасов в каналах сбыта.

Источник изображения: vivo

Источник изображения: vivo

По прогнозам Omdia, в 2026 году мировые годовые поставки смартфонов сократятся на 12 %. Ожидается, что дальнейший рост цен и ограниченные возможности для предоставления скидок негативно скажутся на спросе в период праздников. В 2027 году мировой рынок смартфонов продолжит сокращаться, хотя и более медленными темпами. Сохраняющийся дефицит памяти с высокой пропускной способностью и ограничения в поставках традиционных видов памяти удержат затраты на высоком уровне, не позволяя производителям существенно снизить свои расходы.

Ожидается, что вендоры будут оптимизировать затраты на продажи, розничную торговлю и маркетинг, одновременно стремясь получать дополнительную выручку за счёт программного обеспечения, сервисов и предложений, связанных с послепродажным обслуживанием. Устойчивое финансовое положение, минимальные запасы продукции и операционная эффективность станут ключевыми конкурентными преимуществами как для производителей, так и для партнёров по сбыту.

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Теги: omdia, аналитика, анализ рынка, смартфоны
omdia, аналитика, анализ рынка, смартфоны
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