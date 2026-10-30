Худший третий квартал за 13 лет: мировые поставки смартфонов рухнули на 20 %

По данным аналитической компании Omdia, в третьем квартале 2026 года мировые поставки смартфонов снизились на 20 % в годовом исчислении — до 254,7 млн ​​единиц. Это самый низкий показатель для третьего квартала, начиная с 2013 года. Рост цен негативно сказывается на спросе, особенно на развивающихся рынках. Дистрибьюторы осторожничают в преддверии праздников: увеличение стоимости требует больше оборотных средств, что вынуждает ограничивать объёмы закупок.

Крупные производители смартфонов массового сегмента все чаще отдают приоритет наиболее прибыльным рынкам и ключевым линейкам продукции из-за дефицита комплектующих. Чтобы сохранить конкурентоспособность, компании корректируют конфигурации оперативной и встроенной памяти, сокращают количество товарных позиций и частично берут на себя дополнительные расходы, одновременно расширяя ассортимент более дорогих моделей для поддержания рентабельности.

Развивающиеся рынки, которые прежде были основным драйвером роста мировых объёмов продаж смартфонов, сейчас испытывают наибольшее давление из-за роста цен. В Африке зафиксировано наиболее резкое падение — на 39 % в годовом исчислении. Рост издержек заставил производителей сместить фокус с агрессивного расширения и борьбы за долю рынка на защиту маржи и выборочные поставки — даже при наличии спроса.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Китая), на Ближнем Востоке и в Латинской Америке объёмы сократились более чем на 20 %. Обесценивание валют, инфляция и рост стоимости жизни привели к снижению покупательной способности: потребители стали откладывать покупку новых устройств или переходить на восстановленные смартфоны, а на рынках с более низким уровнем доходов — выбирать обычные кнопочные телефоны.

В то же время рынок Северной Америки продемонстрировал относительную устойчивость благодаря высокой доле премиальных устройств, а также развитым программам операторского финансирования, системе трейд-ин и программам обновления техники.

Статус крупнейшего в мире поставщика смартфонов сохранила Samsung, отгрузив в третьем квартале 57,8 млн устройств — на 5 % меньше, чем годом ранее. Конкурентоспособность бренда поддерживалась за счёт смартфонов серии Galaxy A начального и среднего ценовых сегментов. Это позволило Samsung удержать объёмы поставок и сохранить лидерство на мировом рынке. Запуск серии Galaxy Z8 с программой обмена старых устройств на новые укрепил позиции компании в премиальном сегменте.

Компания Apple в третьем квартале поставила 56,5 млн iPhone — на уровне прошлого года, несмотря на общемировой спад рынка. Устойчивый спрос в Китае и Северной Америке компенсировал снижение продаж на ключевых развивающихся рынках. Этому способствовал стабильный интерес к iPhone 17, а также заблаговременное формирование запасов в каналах продаж в ожидании роста цен. В сентябре Apple представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и свою первую складную модель — iPhone Duo, при этом выпуск базовой версии iPhone 18 был отложен до 2027 года. Такая стратегия позволила продлить жизненный цикл iPhone 17 и сосредоточить спрос на новых премиальных устройствах в преддверии праздничного сезона.

Xiaomi в третьем квартале сохранила за собой третье место с показателем 30,7 млн поставленных устройств, что на 29 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в Китае поставки сократились на 20 %, в Индии — на 28 %). На фоне роста стоимости компонентов Xiaomi корректировала цены, отдавая приоритет сохранению маржинальности, что привело к падению продаж на развивающихся рынках, где потребители особенно чувствительны к цене. Модели Redmi A7 Pro и Redmi 17 стимулировали продажи, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать общий спад.

Компания Oppo (включая бренды Realme и OnePlus) по итогам третьего квартала заняла четвёртое место с показателем 23,4 млн отгруженных устройств, что на 39 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания Vivo оказалась на пятом месте с результатом 19,3 млн устройств — снижение на 33 % в годовом исчислении. Оба производителя продолжили повышать цены на своих ключевых рынках в ответ на рост стоимости комплектующих, что усложнило планирование товарных запасов в каналах сбыта.

По прогнозам Omdia, в 2026 году мировые годовые поставки смартфонов сократятся на 12 %. Ожидается, что дальнейший рост цен и ограниченные возможности для предоставления скидок негативно скажутся на спросе в период праздников. В 2027 году мировой рынок смартфонов продолжит сокращаться, хотя и более медленными темпами. Сохраняющийся дефицит памяти с высокой пропускной способностью и ограничения в поставках традиционных видов памяти удержат затраты на высоком уровне, не позволяя производителям существенно снизить свои расходы.

Ожидается, что вендоры будут оптимизировать затраты на продажи, розничную торговлю и маркетинг, одновременно стремясь получать дополнительную выручку за счёт программного обеспечения, сервисов и предложений, связанных с послепродажным обслуживанием. Устойчивое финансовое положение, минимальные запасы продукции и операционная эффективность станут ключевыми конкурентными преимуществами как для производителей, так и для партнёров по сбыту.