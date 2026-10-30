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Google запустит рекламу в ИИ-поиске по всему миру — обычная поисковая реклама растёт всё медленнее

Google выводит рекламу в своём ИИ-поиске на мировой уровень. Компания решилась на этот шаг, чтобы найти новые источники дохода, поскольку рост выручки от обычной поисковой рекламы начал замедляться. О запуске объявили во время конференции по итогам финансового квартала материнской компании Alphabet.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Alphabet отчиталась о выручке в размере $127,6 млрд, что на 25 % превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Несмотря на общий рост, динамика доходов от традиционной поисковой рекламы продолжила замедляться: в третьем квартале они увеличились на 12 % в годовом выражении по сравнению с 17 % во втором квартале и 19 % в первом квартале. На этом фоне акции Alphabet снизились на 8 %. Сложившаяся ситуация усиливает давление на корпорацию, требуя более активной монетизации внедряемых функций искусственного интеллекта.

«Сейчас мы масштабируем высококачественную рекламу в блоках ИИ-ответов (AI Overviews) в ИИ-режиме для большего числа пользователей и запросов. Это включает и первый в истории вывод нашей монетизации на глобальный уровень. Сегодня мы объявляем о расширении рекламы в ИИ-режиме на международные рынки наряду с запуском многоэтапной рекламы в США», — заявил Филипп Шиндлер (Philipp Schindler), главный бизнес-директор Google, во время конференции с инвесторами.

По словам Шиндлера, предварительные результаты показывают эффективность этих форматов. Показатели кликабельности (CTR) для спонсорских предложений товаров в режиме ИИ-обзоров уже сопоставимы с показателями для органической выдачи. Кроме того, исследования пользователей, проведённые компанией, подтверждают, что люди находят такую рекламу релевантной.

Данная инициатива развивает анонсированную в мае стратегию по внедрению рекламных форматов на базе модели Gemini, которые включают диалоговую поисковую рекламу и спонсируемые рекомендации, встроенные непосредственно в генерируемые искусственным интеллектом ответы.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) отметил, что количество поисковых запросов продемонстрировало самые высокие темпы годового роста за последние пять лет (точный показатель он не раскрыл). По его словам, ИИ-функции меняют характер использования поиска — пользователи стали задавать более длинные и сложные вопросы.

Пичаи уточнил, что запросы в режиме ИИ-обзоров в среднем в три раза длиннее, чем при обычном поиске, а каждый пятый такой запрос в мире включает использование голоса, изображений или документов. Кроме того, число визуальных поисковых запросов в Google превысило 50 млрд в месяц.

«[Поиск] делает преимущества искусственного интеллекта доступными для большего числа людей, чем любой другой продукт в мире. Пользователи всё чаще обращаются к нашим функциям на базе ИИ, применяя совершенно новые способы поиска. Их запросы становятся более развёрнутыми, персонализированными и мультимодальными», — заявил Пичаи инвесторам.

Подразделение Google Services компании Alphabet, в которое входит поисковый сервис, принесло $96,3 млрд выручки — на 11 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка Google Cloud подскочила на 103 %, достигнув $30,7 млрд. Финансовые результаты зафиксированы по итогам насыщенного квартала, в течение которого Google выпустила модель Gemini 4 Argon, зафиксировала рост ежемесячной аудитории приложения Gemini до 1 млрд пользователей и представила смартфоны серии Pixel 11.

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Теги: google, поисковые системы, искусственный интеллект, реклама
google, поисковые системы, искусственный интеллект, реклама
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