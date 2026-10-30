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Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление

Ремейк культовой «Готики» (Gothic) от уже закрытой Piranha Bytes продолжают улучшать. Фэнтезийный ролевой экшен Gothic 1 Remake, изданный THQ Nordic и разработанный Alkimia Interactive, получил патч 1.1.

Источник изображений: THQ Nordic

Источник изображений: THQ Nordic

Обновление 1.1 вышло на всех целевых платформах Gothic 1 Remake — PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Релиз апдейта сопровождался прикреплённым ниже обзорным геймплейным трейлером.

Основными особенностями 1.1 стали обещанный фоторежим и так называемый Marvin Mode — отладочный режим из оригинальной «Готики», включающий широкий набор легальных читов (вроде телепорта, неуязвимости, призыва существ и так далее).

Для активации Marvin Mode нужно нажать Esc и ввести MARVIN, а для деактивации — нажать Esc и ввести 42

Для активации Marvin Mode нужно нажать Esc и ввести MARVIN, а для деактивации — нажать Esc и ввести 42

Кроме того, в 1.1 разработчики Gothic 1 Remake добавили персонализацию Безымянного (бритьё головы, татуировки) и возможность пропускать время, сидя на скамейках, стульях и прочих предметах мебели.

Вдобавок выкованное оружие наносит увеличенный урон, звуковых реакций Безымянного стало больше, а смерть под водой теперь сопровождается новой анимацией. В патче также исправили ряд багов (см. полный список изменений в Steam).

Патч 1.1 позиционируется как первое контентное обновление Gothic 1 Remake

Вместе с обновлением 1.1 разработчики выпустили бета-версию редактора модификаций с доступом к языку и исходному коду скриптов Gothic 1 Remake. Сроков полноценного релиза пока нет.

Gothic 1 Remake вышла 5 июня. Игра заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 88 %) и продалась в количестве 500 тыс. копий за первую неделю. Разработку ремейка «Готики 2» в Alkimia Interactive отрицают.

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Теги: gothic 1 remake, alkimia interactive, thq nordic, ролевой экшен
gothic 1 remake, alkimia interactive, thq nordic, ролевой экшен
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