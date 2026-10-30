FromSoftware без предупреждения отключила мультиплеер Dark Souls 2 и Dark Souls 3 — что произошло

В 2022 году из-за опасной уязвимости трилогия фэнтезийных ролевых экшенов Dark Souls от японской студии FromSoftware на несколько месяцев лишилась мультиплеера. Спустя более четырёх лет серверы двух из трёх игр отключили вновь.

FromSoftware через официальный микроблог своей службы поддержки сообщила, что временно вывела из строя серверы Dark Souls 2 (в том числе издания Scholar of the First Sin) и Dark Souls 3 на всех целевых платформах.

Ситуация стала результатом обнаружения некой «проблемы с серверами» Dark Souls 2 и Dark Souls 3. Характер неурядицы FromSoftware не уточняет, как и сроки восстановления мультиплеера.

«Мы поделимся новостями, когда получим информацию в отношении восстановления работы серверов. Приносим извинение за доставленные неудобства», — гласит сообщение службы поддержки FromSoftware.

Не исключено, что ситуация связана с двумя критическими уязвимостями в языке программирования PHP (используется примерно в 70 % сайтах по всему миру). Дыры «залатали» 21 октября, но их уже начали использовать в реальных атаках.

Как подметил портал The Gamer, 22 октября The Pokemon Company на фоне вопросов кибербезопасности увела Pokemon Home, Champions и Sleep в офлайн. Доступ к проектам восстановили в течение 24 часов.

Ситуация затронула лишь две игры из каталога FromSoftware на современных платформах. Попадут ли под удар Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice, Elden Ring, Elden Ring Nightreign и Armored Core VI: Fires of Rubicon, неясно.