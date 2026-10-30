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FromSoftware без предупреждения отключила мультиплеер Dark Souls 2 и Dark Souls 3 — что произошло

В 2022 году из-за опасной уязвимости трилогия фэнтезийных ролевых экшенов Dark Souls от японской студии FromSoftware на несколько месяцев лишилась мультиплеера. Спустя более четырёх лет серверы двух из трёх игр отключили вновь.

Источник изображения: Steam (Gospel)

Источник изображения: Steam (Gospel)

FromSoftware через официальный микроблог своей службы поддержки сообщила, что временно вывела из строя серверы Dark Souls 2 (в том числе издания Scholar of the First Sin) и Dark Souls 3 на всех целевых платформах.

Ситуация стала результатом обнаружения некой «проблемы с серверами» Dark Souls 2 и Dark Souls 3. Характер неурядицы FromSoftware не уточняет, как и сроки восстановления мультиплеера.

«Мы поделимся новостями, когда получим информацию в отношении восстановления работы серверов. Приносим извинение за доставленные неудобства», — гласит сообщение службы поддержки FromSoftware.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Не исключено, что ситуация связана с двумя критическими уязвимостями в языке программирования PHP (используется примерно в 70 % сайтах по всему миру). Дыры «залатали» 21 октября, но их уже начали использовать в реальных атаках.

Как подметил портал The Gamer, 22 октября The Pokemon Company на фоне вопросов кибербезопасности увела Pokemon Home, Champions и Sleep в офлайн. Доступ к проектам восстановили в течение 24 часов.

Ситуация затронула лишь две игры из каталога FromSoftware на современных платформах. Попадут ли под удар Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice, Elden Ring, Elden Ring Nightreign и Armored Core VI: Fires of Rubicon, неясно.

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Теги: dark souls 2, dark souls 3, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен
dark souls 2, dark souls 3, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен
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