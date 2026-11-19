Похоже, компании Ocypus, уже имеющей в своём ассортименте более дюжины моделей систем жидкостного охлаждения необслуживаемого типа (AiO СЖО), захотелось впечатлить пользователей по полной программе и выдать на-гора продукт не просто флагманского уровня, а настоящий эксклюзив, вышедший ограниченным тиражом в 200 экземпляров и, по большому счёту, не предназначенный для продажи. Система называется Omega L36 Ultra Eng Limited и впервые она была продемонстрирована на июньской выставке Computex 2026 в Китае. Её главной особенностью является оригинальный цилиндр на помпе со встроенными экраном сверху и вентилятором снизу с раскрывающимися воздуховодами для него. Помимо этого, СЖО оснастили фирменными вентиляторами, усовершенствованной помпой и укомплектовали USB-хабом. Давайте познакомимся с этим произведением Hi-Tech-искусства и протестируем его эффективность и уровень шума.

⇡#Обзор AiO СЖО Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited

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Наименование характеристик Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited Радиатор Размеры (Д × Ш × В), мм 397 × 120 × 27,5 Размеры оребрения радиатора (Д × Ш × В), мм 361 × 117 × 21,5 Материал радиатора Алюминий Число каналов в радиаторе, шт. 14 Расстояние между каналами, мм 8,5 Плотность радиатора, FPI 20–21 Термическое сопротивление, °C/W н/д Объём хладагента, мл н/д Вентиляторы на радиаторе Количество вентиляторов 3 (в общей раме) Модель вентилятора Ocypus Sigma F36 (OF3602812CM) Типоразмер 364 × 127 × 28,5 Диаметр крыльчатки/статора, мм 107,5 / 45 Количество и тип подшипника(ов) 1, FDB Скорость вращения, об/мин 500–2200 или 500-1900 (±10%)

(ШИМ-регулировка) Максимальный воздушный поток, CFM 82,5 или 70,0 Максимальный уровень шума, дБА 36 или 32 Максимальное статическое давление, мм H 2 O 3,1 или 2,4 Номинальное/стартовое напряжение, В 12 / 3,2 Энергопотребление: заявленное (измеренное), Вт 10,96 / 10,99 Срок службы, часов/лет н/д Масса вентиляторов, г 565 Длина кабеля, мм 690 Помпа Размеры (Д × Ш × В), мм 125 × 123 × 158 Производительность, л/ч н/д Высота подъёма воды, м н/д Скорость ротора помпы (заявленная/измеренная), об/мин 3100 (±10%) / 2950 Тип подшипника н/д Срок службы подшипника, часов/лет 30 000 / 3,4 Номинальное напряжение, В 12,0 Энергопотребление: заявленное/измеренное, Вт 3,6 / 3,44 Уровень шума, дБА 27 Длина кабеля, мм 365 Водоблок Размеры основания водоблока, мм 55,5 × 55,5 Материал и структура Медь, микроканальная структура Совместимость с платформами AMD Socket AM4/AM5

Intel LGA1851/1700/1200/115x Дополнительно Длина шлангов, мм 370 Внешний/внутренний диаметр шлангов, мм 12 / ~6 Теплоноситель Нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль) Максимальный уровень TDP, Вт 310 Термопаста Ocypus в двух шприцах Подсветка Вентиляторов и крышки помпы (адресуемая) Экран На помпе, круглый экран IPS 2,8’’, 480 × 480 пикселей, кастомизируемый, в комплекте с хабом Delta EU04 и вентилятором для цепей VRM материнской платы Масса системы в сборе, г 2 513 Гарантийный срок, лет 5 Страна производства Китай Заявленная стоимость, USD 440

Коробка и комплект поставки

Стиль оформления коробки, в которой поставляется Omega L36 Ultra Eng Limited, не отличается от стиля других продуктов Ocypus, хотя, на наш взгляд, это как раз тот случай, где с упаковкой можно было бы и выделиться. Лицевую сторону большой картонной коробки украшает крупное фото системы охлаждения с её главной особенностью на переднем плане, а снизу указано название модели. На обратной стороне приведены подробные характеристики СЖО и перечень поддерживаемых платформ.

Внутри система и её компоненты надёжно защищены пеналом из вспененного полиэтилена с отсеками под каждое устройство, а радиатор, шланги и водоблок дополнительно запечатаны в пластиковые пакеты.

В комплект поставки Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited входят:

усилительная пластина для платформ с процессорами Intel;

две пары стальных монтажных пластин;

два шприца термопасты Ocypus;

кабель-переходник для снижения скорости вентиляторов;

комплект нейлоновых стяжек-липучек;

комплект втулок, винтов и гаек;

номерная пластиковая карта для эксклюзивной СЖО.

Теплопроводность комплектной термопасты не указана, что является пусть и незначительным, но всё же упущением для системы такого класса.

Кроме этого, в комплект поставки СЖО входит USB-хаб Ocypus Delta EU04 BK.

В розничной продаже в России Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited не замечена, но, возможно, и не появится вовсе, поскольку она выпущена ограниченным тиражом в 200 штук. Рекомендованная стоимость системы заявлена на отметке 440 долларов США, что примерно в пять раз выше, чем цена обычной 360-мм AiO СЖО. Гарантийный срок равен 5 годам.

Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited представляет собой классическую систему жидкостного охлаждения необслуживаемого типа, но сразу же привлекает к себе внимание единая рамка вентиляторов, а не их отдельные экземпляры.

Кстати, эта рамка чуть-чуть выходит за края радиатора и оснащена стильной полоской по периметру, которая ещё и подсвечивается. Она, вкупе с красивыми вентиляторами, придаёт системе изысканный и, если можно так сказать, дорогой вид.

Размеры алюминиевого радиатора и помпы приведены на следующей схеме с сайта Ocypus.

Радиатор в Omega L36 Ultra Eng Limited, можно сказать, стандартный и состоит из 12 каналов, по которым прокачивается теплоноситель, с перфорированной гофролентой между ними. Размеры рабочего тела радиатора равны 361 × 117 × 21,5 мм.

«Стандартность» радиатора во флагманской и эксклюзивной системе нас также несколько озадачила, поскольку если мы вспомним топовые модели СЖО MSI и ASUS, то в них используются более современные и мощные радиаторы увеличенной толщины и с большим числом каналов, что выглядит совершенно логичным для систем жидкостного охлаждения этого класса. Здесь же мы видим абсолютно такой же радиатор, как и, например, в Ocypus Sigma L36 BK ARGB, с плотностью рёбер 20~21 FPI.

На увеличенном торце радиатора размещены два статичных фитинга с опрессованными на них шлангами, а рядом выведено заглушенное заливное отверстие. В свою очередь, противоположный торец ничем примечательным не выделяется.

Длина соединительных шлангов в нейлоновой оплётке равна 370 мм (фитинги в расчёт не берём), а их внешний диаметр равен 12 мм.

Для шлангов в комплекте СЖО предусмотрены три нейлоновые стяжки-липучки, но их использование не обязательно.

Блок помпы и водоблока выделяется своей компактностью. Пластиковый корпус выполнен в виде куба с выемками по углам для установки цилиндра с экраном.

Скорость вращения ротора помпы постоянна (ШИМ не поддерживается) и заявлена на отметке 3100 об/мин с допуском 310 об/мин в обе стороны. По данным мониторинга помпа работала на 2950 об/мин, что укладывается в заявленный допуск. Также в её характеристиках указан уровень шума 27 дБА, ресурс – 30 тысяч часов и энергопотребление 3,6 ватта. По нашим измерениям, помпа потребляла 3,44 ватта.

Отметим, что на помпе фитинги поворотные – для удобной ориентации шлангов СЖО в корпусе системного блока.

Длина трёхпроводного кабеля помпы равна 365 мм.

Конечно же, главной особенностью Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited является цилиндрическое устройство – насадка на помпу с экраном мониторинга, раскрывающимися сегментами и вентилятором для охлаждения силовых цепей материнской платы. Корпус цилиндра выполнен из анодированного алюминия, а сбоку его нижнего сегмента вставлен золотистый шильдик с номером нашего тестового экземпляра.

Высота этого устройства составляет 158 мм, а его масса равна 902 граммам. То есть по габаритам и массе это фактически башенный кулер на помпе. Экран круглый, тип IPS, диагональ 2,8 дюйма, разрешение 480 × 480 пикселей.

Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited оснащена медным водоблоком с микроканальной структурой и контактной поверхностью размерами 55,5 × 55,5 мм.

Водоблок очень неплохо отшлифован, а его небольшая выпуклость практически не сказалась на отпечатке теплораспределителя процессора AMD конструктивного исполнения Socket AM5.

Ещё одной интересной особенностью Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited являются вентиляторы оригинальной конструкции, а именно установленные в общую рамку с подсветкой по периметру.

Статоры вентиляторов зафиксированы на четырёх прямых стойках, а сама рамка имеет резиновые демпферные накладки для контакта с радиатором.

На статорах указано название модели вентилятора – Ocypus Sigma F36 (OF3602812CM). Скорость вращения крыльчаток регулируется широтно-импульсной модуляцией (PWM) в диапазонах от 500 до 2200 об/мин без использования кабеля-переходника с резистором и от 500 до 1900 об/мин при его включении в цепь соединения. На максимальной скорости один такой вентилятор может нагнетать воздушный поток объёмом 82,5 или 70 CFM, развивать статическое давление 3,1 или 2,4 мм H 2 O и шуметь не более чем на 36 или 32 дБА – опять же в зависимости от использования переходника.

Диаметр статоров равен 45 мм. На наклейке указано название модели, скоростной диапазон работы и электрические характеристики. Суммарное энергопотребление вентиляторов оказалось чуть меньше 11Вт, стартовое напряжение – 3,2 В.

Подшипники в них гидродинамические, но без указания срока службы.

Для подключения вентиляторов используется кабель длиной 690 мм с коннекторами 4-pin и ARGB.

Добавим, что общая масса Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited без учёта креплений составляет 2513 граммов, из которых, как мы уже обращали внимание выше, значительная доля приходится на цилиндрический модуль с экраном и вентилятором.

⇡#Cовместимость и установка

Водоблок системы Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited можно установить на любой современный процессор. У AMD это процессоры конструктивного исполнения Socket AM5/AM4, а у Intel – конструктивного исполнения LGA1851/1700/1200/115x.

Бумажной инструкции по установке в комплекте с СЖО не оказалось, но её можно скачать с сайта компании Ocypus (на китайском зеркале). Комплект креплений водоблока на любую плату выглядит следующим образом.

Для установки водоблока на плату с процессором AMD используются короткие пластиковые шпильки с резьбой. На них гайками с накатанной головкой закрепляются две стальные пластины.

К шпилькам на этих пластинах и притягивается водоблок двумя подпружиненными винтами. Мы в очередной раз скажем, что винты эти нужно затягивать равномерно. На платформах для процессоров Intel процедура установки водоблока такая же, за исключением использования комплектной усилительной пластины.

Для проведения тестирования Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited была установлена на верхнюю панель корпуса с ориентацией вентиляторов на выдув из него.

Вентиляторы и подсветка подключаются штатными кабелями, а для работы и настройки экрана необходимо подключить кабель USB 2.0 от цилиндра на помпе и установить программное обеспечение Ocypus Display. С его помощью можно управлять работой системы жидкостного охлаждения и настраивать её экран. Основные окна с настройками приведены далее.

Единственный момент, который нас озадачил – отсутствие возможности регулировки скорости вентилятора VRM. Можно только включать или выключать его вручную либозадать верхнюю границу температуры, при которой вентилятор включится автоматически. Работает он нешумно, но услышать его в тихих режимах СЖО вполне можно.

Вот как выглядит подсветка Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited во время работы...

…и её экран с раздвинутыми боковинами цилиндра.

Кастомизацией настроек экрана мы заниматься не стали, благо на сайте Ocypus полно очень красивых примеров, как экран и в целом Omega L36 Ultra Eng Limited может выглядеть.

Мы же сразу переходим к самому интересному – тестированию этой эксклюзивной СЖО.

⇡#Аппаратная конфигурация, программное обеспечение и методика тестирования

Оценка эффективности системы Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited была проведена в корпусе системного блока на конфигурации, приведённой в таблице.

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора на первом этапе тестирования были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 52, частота – 5,2 ГГц, напряжение Vcore – 1,120-1,125 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 255-260 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,365/1,320 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 30-36-36-44 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VSOC фиксировалось на отметке 1,195 В. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на 2,167 ГГц.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 25H2 (26200.9711). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.55-6095 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось около 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура по датчику Tdie в пике нагрузки и в режиме простоя с учётом корректировки на дельту температуры окружения. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры каждого кластера ядер процессора (CCD1 и CCD2). Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 24,2–25,1 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы или только помпа. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Оценка эффективности Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited была проведена в сравнении с показателями нашей эталонной системы DeepCool LQ360 (11 399 руб.), благодаря чему эффективность любых ранее протестированных СЖО можно соотнести друг с другом.

Добавим, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась PWM-методом в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 (±10) об/мин с помощью утилиты FanControl.

⇡#Результаты тестов и аналитика

Можете даже не выискивать отличия в температурах, поскольку Omega L36 Ultra Eng Limited с DeepCool LQ360 идут «ноздря в ноздрю», разница в эффективности не превышает одного градуса Цельсия в ту или иную сторону, а в наиболее актуальных для пользователя режимах при скорости 800, 900 и 1000 об/мин она не превышает 0,6 градуса Цельсия. Поэтому если выбирать между этими двумя СЖО, то логичнее ориентироваться не на чистую эффективность, а вкупе с уровнем шума и стоимостью. А по этим составляющим Ocypus уже не выглядит выигрышно. Впрочем, давайте сначала закончим с эффективностью охлаждения.

Следующим и заключительным тестом эффективности систем охлаждения стала их проверка на фиксированной частоте процессора на отметке 5,3 ГГц при напряжении 1,155-1,160 В (LLC8) и максимальном тепловыделении вплоть до 285 ватт.

Результаты тестов приведены в виде скриншотов с полными данными мониторинга на максимальной скорости штатных вентиляторов систем жидкостного охлаждения.

В результате Ocypus оказалась на 2,9 градуса Цельсия эффективнее DeepCool, но всё же при более высоком уровне шума (+3,9 дБА). Также Omega L36 Ultra Eng Limited смогла обеспечить разогнанному процессору стабильность на скорости вентиляторов 1600, 1400 и 1200 об/мин.

Впрочем, в последнем случае температура процессора повысилась до 94,6 градуса Цельсия, то есть приблизилась буквально вплотную к критическим 95 градусам. Что касается эффективности охлаждения цепей VRM материнской платы вентилятором в цилиндре, то при его активации температуры оказываются ниже на 4-5 градусов Цельсия, чем без него. Это, конечно, не десять градусов, о которых заявляет Ocypus в описании своей эксклюзивной системы, но тоже вполне неплохо.

Кроме DeepCool LQ360, участвующей в сегодняшнем тестировании, на график с уровнем шума мы добавили показатели уровня шума вентиляторов ещё двух систем такого же, как и Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited, класса: MSI MEG CoreLiquid E15 360 и DeepCool LT360 Vision ARGB.

К сожалению, вентиляторы на Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited оказались наиболее шумными среди участников этого теста. Комфортными их можно назвать на скорости 870 об/мин, а тихими только до 760 об/мин. Паразитных призвуков в их работе не выявлено, и подшипники, и электромоторы работают бесшумно во всём скоростном диапазоне.

А вот помпа в Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited работает очень тихо, показав по нашей методике всего 27,9 дБА, что делает её одним из лидеров на сводной диаграмме уровня шума помп.

В плане уровня шума у нас остались вопросы к VRM-вентилятору системы, поскольку если вентиляторы на радиаторе Omega L36 Ultra Eng Limited можно сделать тихими, снизив их скорость, то скорость VRM-вентилятора никак не регулируется, поэтому он будет слышим в таких режимах СЖО.

Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited, безусловно, интересная система жидкостного охлаждения с оригинальным блоком экрана и VRM-вентилятора на помпе, который ещё и забавно трансформируется. Эффективность этой модели СЖО находится на высоком уровне, не уступая лучшим представителям класса 360-мм AiO-систем. Вентиляторы шумят сильнее, чем у конкурентов, – в этом аспекте Ocypus ещё есть что улучшать, зато помпа безупречна в плане уровня шума, она продемонстрировала одни из самых низких значений. Полная универсальность, красивая регулируемая подсветка, вентилятор для VRM и пятилетняя гарантия также являются достоинствами эксклюзивной новинки.

Что еще хотелось бы увидеть в СЖО ограниченной серии? Давайте помечтаем: радиатор с увеличенным числом каналов и толщиной рабочего тела, помпу восьмого поколения с повышенной производительностью, регулировку скорости вентилятора VRM. Ну и термоинтерфейс и оформление коробки также должны быть эксклюзивными, отличающимися от других продуктов Ocypus. Тогда буквально каждый компонент этой эксклюзивной системы был бы безупречен как с технической, так и с визуальной точки зрения. Уверены, что компании Ocypus это по силам.