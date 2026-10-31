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Поставки процессоров для смартфонов рухнули на 21 % — но Apple и Samsung это на руку

Мировые поставки процессоров для смартфонов в третьем квартале 2026 года сократились на 21 % год к году, подсчитали аналитики Counterpoint Research. Рост цен на память сильнее всего ударил по недорогим устройствам, тогда как премиальный сегмент оказался устойчивее. На этом фоне Apple и Samsung увеличили свои доли на рынке.

По данным Counterpoint Research, поставки однокристальных систем (SoC) сократились из-за подорожания памяти, увеличения сроков использования смартфонов и осторожного управления запасами со стороны производителей. Компании сокращали предложение моделей начального уровня, отдавая приоритет сохранению прибыльности. Премиальный сегмент тоже пострадал, но в меньшей степени.

Apple и Samsung оказались в более выгодном положении благодаря интегрированным цепочкам поставок и ориентации на дорогие устройства. Доля Apple на рынке SoC для смартфонов увеличилась с 17 до 21 %, а Samsung — с 6 до 8 %. При этом рост доли сам по себе не означает увеличения поставок.

Остальные три компании из первой пятёрки уступили часть рынка. Лидирующая по количеству поставленных процессоров тайваньская MediaTek сократила долю с 34 до 28 %. Qualcomm пострадала не только от подорожания памяти и ослабления продаж китайских производителей смартфонов, но и от решения Samsung использовать в серии Galaxy S26 как Snapdragon 8 Elite Gen 5, так и собственные Exynos 2600. Доля Qualcomm снизилась с 25 до 22 %.

Зависящая от недорогих смартфонов Unisoc также сократила долю — с 14 до 13 %. Совокупная доля остальных поставщиков, напротив, увеличилась с 4 до 8 %.

Источник изображения: Counterpoint Research

Источник изображения: Counterpoint Research

В сентябре были представлены три флагманских семейства процессоров на базе 2-нм техпроцесса TSMC: Apple A20, MediaTek Dimensity 9600 Pro и Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Их выход должен поддержать поставки премиальных SoC в четвёртом квартале, хотя те, вероятно, останутся ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Рост цен на память для смартфонов в третьем квартале замедлился до 5–10 % относительно предыдущего квартала. В четвёртом ожидается дальнейшее подорожание примерно на 5 %. По данным Counterpoint, некоторые производители недорогих смартфонов уже начали использовать восстановленную память, чтобы сдержать себестоимость устройств. Повторное использование SoC, в свою очередь, затруднено их тесной интеграцией с периферийными схемами и радиочастотными компонентами.

По итогам 2026 года мировые поставки SoC для смартфонов, как ожидается, сократятся на 20 %, а в 2027 году — ещё на 3–4 %. Память продолжит дорожать, хотя колебания цен должны стать менее выраженными. Флагманские процессоры также подорожают из-за перехода на 2-нм техпроцесс, но объёмы их поставок в следующем году, по прогнозу Counterpoint, останутся относительно стабильными. Рост стоимости памяти и других компонентов продолжит давить на себестоимость смартфонов.

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Теги: counterpoint research, apple, samsung, смартфоны, аналитика
counterpoint research, apple, samsung, смартфоны, аналитика
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