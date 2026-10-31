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Apple Intelligence на следующей неделе доберётся до Китая — с Qwen от Alibaba, но без новой Siri

Apple официально объявила, что предназначенный для разработчиков первый вариант iOS 27.3 будет выпущен уже на следующей неделе. Обновлённая платформа получит поддержку некоторых функций Apple Intelligence для пользователей в Китае.

Источник изображения: apple.com.cn

Источник изображения: apple.com.cn

Бета-версия iOS 27.3 дебютирует в среду, 4 ноября, говорится в пресс-релизе, опубликованном в разделе Apple Newsroom китайской части сайта компании. Полноценный выпуск iOS 27.3 для широкой аудитории запланирован на декабрь, но точная дата пока не называется. В обновлённой платформе для владельцев iPhone 15 Pro и более новых моделей в Китае станут доступны такие функции Apple Intelligence как «Инструменты для письма» (Writing Tools), Genmoji, «Очистка» (Clean Up), «Сводки по уведомлениям» (Notification Summaries), «Приоритетные уведомления» (Priority Notifications), «Визуальный интеллект» (Visual Intelligence) и «Живой перевод» (Live Translation) в AirPods.

Улучшенный голосовой помощник Siri AI и другие анонсированные на WWDC 2026 функции на данный момент в Китае доступны не будут, уточнили в Apple. В стране не будет работать и функция Image Playground. Apple также сообщила о партнёрстве с Alibaba: работу Siri, «Инструментов для письма» и «Визуального интеллекта» обеспечит модель Qwen. Для использования этих функций потребуется установить английский и китайский (упрощённый) языки как для системы iPhone, так и непосредственно для Siri.

Функции Apple Intelligence на компьютерах Mac, планшетах iPad и других устройствах в Китае станут доступны только после получения необходимых разрешений от регуляторов, добавили в Apple.

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Теги: apple, ios, бета-версия, китай, ии, apple intelligence
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