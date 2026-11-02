Хакер voices38 взломал и улучшил Onimusha: Way of the Sword — всё под прицелом Denuvo

Вслед за нашумевшим экшен-хоррором Resident Evil Requiem и приключенческим боевиком Pragmata жертвой пиратов стал ещё один крупнокалиберный проект японского издателя и разработчика Capcom.

Речь идёт об амбициозном самурайском экшене Onimusha: Way of the Sword — первой со времён Onimusha: Dawn of Dreams (вышла 20 лет назад) флагманской игре серии и одном из главных релизов Capcom в 2026 году.

Стоит отметить, что благодаря методу с гипервизором (о его особенностях и опасностях можно прочитать здесь) цифровые флибустьеры получили доступ к Onimusha: Way of the Sword ещё на релизе, а теперь пришёл черёд полноценного взлома.

Как подметил портал DSOGaming, о преодолении защиты Denuvo в Onimusha: Way of the Sword сообщил знаменитый хакер voices38. Таким образом, пиратская версия попала в открытый доступ через два месяца после официального релиза игры.

Вслед за основным релизом voices38 выпустил обновление, избавляющее Onimusha: Way of the Sword от вылетов на старте новой игры — проблема не была связана с «кряком». Публиковать ссылки на раздачи мы не будем.

Взлом Denuvo в Onimusha: Way of the Sword произошёл в разгар судебного противостояния австрийской компании Denuvo Software Solutions (принадлежит нидерландской Irdeto) и voices38.

В сентябре Denuvo подала в суд на voices38 за обход средств защиты 26 оснащённых Denuvo игр, а в середине октября получила разрешение потребовать от Discord, Reddit и Steam информацию для вычисления взломщика.