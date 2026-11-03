Сегодня 03 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Половина всех новых игр в Steam за октяб...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Половина всех новых игр в Steam за октябрь была создана с помощью генеративного ИИ

Созданных при участии генеративного искусственного интеллекта игр в современной индустрии становится всё больше. Это наглядно демонстрирует статистика октябрьских новинок сервиса цифровой дистрибуции Steam.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Как сообщает портал Dexerto со ссылкой на независимое исследование пользователя ploz с форума Reddit, почти половина (49,9 %) вышедших на протяжении октября в Steam игр содержала пометку об использовании ИИ-контента.

Для сравнения: когда в январе 2024 года Valve обязала разработчиков указывать на странице в Steam элементы игры, в подготовке которых участвовал ИИ, этот показатель составлял лишь 1,7 %. Как росла доля ИИ со времён введения инициативы:

  • 2024 год — 13,2 %;
  • 2025 год — 24 % (октябрь 2025-го — 26,4 %);
  • 2026 год — 40,1 % (октябрь 2026-го — 49,9 %).
Источник изображения: Reddit (ploz)

Источник изображения: Reddit (ploz)

Исследователь подметил, что 47 % игр с пометкой об ИИ — небольшие проекты менее чем с десятью обзорами. Доля популярных продуктов (более тысячи откликов) с декларацией об использовании ИИ — 14 %.

Чаще всего разработчики указывают, что ИИ задействован в создании художественных материалов (63 %), перевода (30 %), оформления страницы (26 %), музыки (21 %), кода (16 %) и озвучки (7 %). Лишь в 3 % игр ИИ генерирует контент на лету.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Стоит отметить, что в январе 2026 года Valve смягчила требования в отношении декларирования использования ИИ. Теперь разработчики не обязаны раскрывать применение вспомогательных ИИ-утилит (например, для написания кода).

Ранее из страха перед кражей своих трудов ИИ инди-студии начали отказываться от тестирований и публичных демоверсий новых игр. А октябрьский фестиваль «Играм быть» в первые дни проведения оказался настоящим парадом ИИ-мусора.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Да, мы вайбкодим»: Epic Games подтвердила повсеместное использование ИИ в разработке Fortnite, Unreal Engine 6 и не только
Steam не станет защищать разработчиков от ИИ-клонов — это дело самих разработчиков
Октябрьский фестиваль демоверсий «Играм быть» в Steam наводнил ИИ-мусор, и пользователи требуют перемен
Для поиска внеземной жизни учёные создали цифровую модель безжизненной Земли
Anthropic вплотную приблизилась к самосовершенствующемуся ИИ — и признала новые риски
Финальное дополнение к Frostpunk 2 отправит подчинять бури и открывать путь в новую эру автоматизации — трейлер и дата релиза The Surge
Материалы по теме
«Да, мы вайбкодим»: Epic Games подтвердила повсеместное использование ИИ в разработке Fortnite, Unreal Engine 6 и не только

«Да, мы вайбкодим»: Epic Games подтвердила повсеместное использование ИИ в разработке Fortnite, Unreal Engine 6 и не только

Steam не станет защищать разработчиков от ИИ-клонов — это дело самих разработчиков

Steam не станет защищать разработчиков от ИИ-клонов — это дело самих разработчиков

Октябрьский фестиваль демоверсий «Играм быть» в Steam наводнил ИИ-мусор, и пользователи требуют перемен

Октябрьский фестиваль демоверсий «Играм быть» в Steam наводнил ИИ-мусор, и пользователи требуют перемен

Для поиска внеземной жизни учёные создали цифровую модель безжизненной Земли

Для поиска внеземной жизни учёные создали цифровую модель безжизненной Земли

Anthropic вплотную приблизилась к самосовершенствующемуся ИИ — и признала новые риски

Anthropic вплотную приблизилась к самосовершенствующемуся ИИ — и признала новые риски

Финальное дополнение к Frostpunk 2 отправит подчинять бури и открывать путь в новую эру автоматизации — трейлер и дата релиза The Surge

Финальное дополнение к Frostpunk 2 отправит подчинять бури и открывать путь в новую эру автоматизации — трейлер и дата релиза The Surge

Теги: steam, valve, искусственный интеллект, ии
steam, valve, искусственный интеллект, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Промышленный терминатор: в Китае создали четырёхметрового андроида, который способен поднять полтонны
Обычный смартфон смог переключиться с наземной вышки на спутник, не прерывая звонок
Дорогую HBM3E стали устанавливать на дешёвые процессоры ради контрабанды в Китай
«Сможем воплотить в игре все наши идеи и мечты»: душевный симулятор деревенского водителя «Заря» нашёл издателя
Anthropic набрала долговых обязательств почти на $900 млрд ради ИИ — и снова ушла в убыток
Stronghold 4 сбежала от GTA VI и Warhammer 40,000: Dawn of War 4 — ранний доступ амбициозной стратегии перенесли на четыре месяца 15 мин.
Microsoft открыла Windows 11 26H2 для большинства совместимых ПК — обновиться можно даже с Windows 10 25 мин.
Четыре крупнейших гиперскейлера займут ещё $131 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры 33 мин.
Хостинг-провайдер Beget подтвердил потерю данных клиентов после атаки 35 мин.
Microsoft ускорила Windows 11 на ПК с 8 Гбайт памяти — многозадачность стала быстрее на 40 % 43 мин.
Фальшивое собеседование стоило Binance $6,3 млрд: хакеры взломали биржу через разработчика 3 ч.
Каждый пятый американец променял бы секс на ранний доступ к GTA VI 3 ч.
Эмулятор PlayStation 3 избавился от «черных экранов» — а 80 % игр полноценно работают на ПК 3 ч.
Bethesda раскрыла полное название шестых «Свитков» — первый за восемь лет новый тизер The Elder Scrolls VI: Sentinel 4 ч.
Apple ограничит доступ детей к дейтинговым приложениям и романтическим ИИ-ботам 4 ч.
Самая дикая консоль: представлена полутораметровая Xbox Series X-BITE в виде аллигатора 20 мин.
Продажи полупроводников в мире взлетели на 24 % за квартал и достигли рекордных $517,7 млрд 58 мин.
Intel перестанет выпускать девять мобильных процессоров Core Ultra 200 — но на пенсию их не отправят 2 ч.
Учёные заставили бактерии размножаться ради решения сложных задач 2 ч.
Худшее ещё впереди: TeamGroup наметила пик дефицита памяти на 2027 год 4 ч.
Жидкостное охлаждение с RGB и батарея на 8400 мА·ч: геймерский смартфон RedMagic 12 Pro вышел на мировой рынок за $949 4 ч.
Умные очки с Linux, сторонним ПО и сменными батареями: Raven представила Prism 1 5 ч.
NVIDIA ограничила сотрудничество облачных провайдеров с Китаем 6 ч.
Asus представила «задушенную» Radeon RX 9060 XT LP в компактной коробочке 7 ч.
Tachyum, разработчик «бумажного» суперпроцессора Prodigy, инициировал банкротство 7 ч.