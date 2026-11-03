Половина всех новых игр в Steam за октябрь была создана с помощью генеративного ИИ

Созданных при участии генеративного искусственного интеллекта игр в современной индустрии становится всё больше. Это наглядно демонстрирует статистика октябрьских новинок сервиса цифровой дистрибуции Steam.

Как сообщает портал Dexerto со ссылкой на независимое исследование пользователя ploz с форума Reddit, почти половина (49,9 %) вышедших на протяжении октября в Steam игр содержала пометку об использовании ИИ-контента.

Для сравнения: когда в январе 2024 года Valve обязала разработчиков указывать на странице в Steam элементы игры, в подготовке которых участвовал ИИ, этот показатель составлял лишь 1,7 %. Как росла доля ИИ со времён введения инициативы:

2024 год — 13,2 %;

2025 год — 24 % (октябрь 2025-го — 26,4 %);

2026 год — 40,1 % (октябрь 2026-го — 49,9 %).

Исследователь подметил, что 47 % игр с пометкой об ИИ — небольшие проекты менее чем с десятью обзорами. Доля популярных продуктов (более тысячи откликов) с декларацией об использовании ИИ — 14 %.

Чаще всего разработчики указывают, что ИИ задействован в создании художественных материалов (63 %), перевода (30 %), оформления страницы (26 %), музыки (21 %), кода (16 %) и озвучки (7 %). Лишь в 3 % игр ИИ генерирует контент на лету.

Стоит отметить, что в январе 2026 года Valve смягчила требования в отношении декларирования использования ИИ. Теперь разработчики не обязаны раскрывать применение вспомогательных ИИ-утилит (например, для написания кода).

Ранее из страха перед кражей своих трудов ИИ инди-студии начали отказываться от тестирований и публичных демоверсий новых игр. А октябрьский фестиваль «Играм быть» в первые дни проведения оказался настоящим парадом ИИ-мусора.