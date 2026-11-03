Microsoft открыла Windows 11 26H2 для большинства совместимых ПК — обновиться можно даже с Windows 10

Microsoft подтвердила, что Windows 11 26H2 теперь доступна для большинства совместимых компьютеров, включая устройства всё ещё работающие на Windows 10. Пользователи могут бесплатно перейти на новую версию операционной системы, если их оборудование соответствует требованиям, а установленная система поддерживает обновление.

Согласно обновлённым рекомендациям Microsoft, установить Windows 11 26H2 можно с предыдущих версий Windows 11, включая 24H2 и 25H2. Возможность перехода также предусмотрена для компьютеров с актуальной версией Windows 10, участвующих в программе расширенной поддержки ESU. Ранее компания уже разрешала обновление с более старых сборок Windows 10, однако эта возможность больше не действует.

Напомним, версия Windows 11 26H2, известная как Windows 11 2026 Update, вышла 29 сентября 2026 года для компьютеров с процессорами x86-64 и Arm. Microsoft характеризует выпуск как относительно небольшое обновление с минимальными изменениями, направленное прежде всего на повышение стабильности и совместимости. По сути, 26H2 активирует некоторые функции, которые уже присутствовали в предыдущих сборках, но оставались отключенными.

Переход с Windows 10 остаётся актуальным и на фоне завершения стандартной поддержки этой системы в 2025 году. Для пользователей редакции Home («Домашняя»), подключённых к программе ESU, Microsoft продолжит предоставлять бесплатные обновления безопасности до октября 2027 года. При этом компания сохраняет возможность официального перехода на Windows 11 без дополнительной платы за операционную систему.

Проверить доступность обновления можно в разделе «Параметры» → «Центр обновления Windows», выбрав пункт «Проверить наличие обновлений». Если Windows 11 26H2 предлагается для конкретного компьютера, останется нажать «Скачать и установить». Обновление распространяется постепенно, а его установка доступна бесплатно для подходящих устройств.