ИИ-поиск ломает привычку «погуглить»: поиск в ChatGPT уже достиг 20 % от масштабов Google

По данным OpenAI, объём поисковых запросов в ChatGPT сейчас составляет примерно одну пятую от объёма поисковых запросов в Google. Об этом сообщил Адам Фрай (Adam Fry), руководитель направления потребительских продуктов ChatGPT, в ходе беседы с журналистом издания Big Technology.

Разговор состоялся в понедельник вечером на ужине, организованном OpenAI в Нью-Йорке. Там же были озвучены свежие данные о количестве пользователей, а также об использовании функций голосового общения и генерации изображений.

Фрай, ранее работавший в Google, отметил, что объём поисковых запросов в ChatGPT достиг такого уровня спустя примерно полтора года после того, как чат-бот получил возможность находить актуальную информацию в интернете. OpenAI не опубликовала исходные данные, поэтому это сравнение основано на информации самой компании, а не на независимых измерениях.

Здесь важно уточнить определение: по словам Фрая, каждый вопрос, побуждающий ChatGPT обратиться к поиску в интернете, считается отдельным поисковым запросом. Таким образом, в ходе одного продолжительного диалога их может быть несколько. Фрай охарактеризовал эти запросы как аналогичные тем, что пользователи обычно задают традиционным поисковым системам: поиск информации о людях, местах или объектах, а также вопросы, касающиеся финансов или здоровья, где критически важны актуальные и достоверные факты.

В качестве главного отличия от классического поиска он также выделил персонализацию. В отличие от обычных поисковиков, которые отвечают на каждый отдельный запрос изолированно, ChatGPT может соотносить вопрос с уже имеющейся у него информацией о пользователе, например, с данными о его предстоящей поездке.

Фрай также сообщил, что за последние 60 дней число еженедельных активных пользователей ChatGPT выросло с 1 до 1,2 млрд, то есть примерно на 100 млн новых пользователей каждые 30 дней. Впервые о достижении отметки в 1,2 млрд OpenAI заявила в конце сентября. «Рост идёт очень активно», — подчеркнул Фрай.

Он также выделил другие показатели:

Голосовой ввод (включая диктовку и общение в голосовом режиме) насчитывает 250 млн активных пользователей в неделю.

Пользователи создают 1,5 млрд изображений еженедельно. По словам Фрая, большинство пользователей ChatGPT прибегают к функциям генерации изображений.

Несколько месяцев назад число платных подписок на ChatGPT превысило 50 млн, и с тех пор оно «значительно выросло». Годовой доход от рекламы превысил $1 млрд долларов в течение 200 дней после её запуска, который последовал за внедрением визуальных объявлений в ChatGPT.

Представитель OpenAI также подтвердил, что отдельные режимы ChatGPT — «Чат» (Chat) и «Работа» (Work) — будут объединены в единый интерфейс. Система сама определит, что именно нужно пользователю: быстрый ответ или выполнение более сложной задачи, требующей участия ИИ-агента. По словам Фрая, это обновление появится «в ближайшее время», что согласуется с информацией об объединении режимов, которую OpenAI на этой неделе анонсировала для своих подписчиков.

Что касается Dots — персонального ИИ-агента от OpenAI, — то Фрай признал: этот постоянно активный помощник требует значительных вычислительных мощностей. Он также отметил, что пока нет точных сроков, когда доступ к нему получат пользователи, не оформлявшие подписку стоимостью $100 в месяц. В будущем OpenAI планирует снизить стоимость за счёт использования более эффективных моделей.