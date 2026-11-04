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Marvel’s Blade может обрести новый дом: спасти Arkane Studios от закрытия нацелилась Ubisoft, но у неё есть конкуренты

Ставший ненужным американскому платформодержателю Xbox прославленный французский коллектив Arkane Studios (Marvel’s Blade, Deathloop, Prey, серия Dishonored) всё-таки получил шанс на спасение.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Напомним, Xbox планировала закрыть Arkane, но в соответствии с французскими законами была обязана найти студии покупателя. Ранее сообщалось, что у компании есть время до 13 ноября — впоследствии срок продлили на месяц.

Как сообщил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в эксклюзивном материале издания, с предложением выкупить Arkane Studios к Xbox обратились как минимум три игровые компании, включая Ubisoft.

Arkane уже сотрудничала с Ubisoft при создании Dark Messiah of Might and Magic (источник изображения: Ubisoft)

Arkane уже сотрудничала с Ubisoft при создании Dark Messiah of Might and Magic (источник изображения: Ubisoft)

Информаторы Шрайера сообщают, что Xbox также рассматривает продажу Arkane её руководству, как это было с Compulsion Games (South of Midnight), Double Fine Productions (Psychonauts 2) и Undead Labs (серия State of Decay).

К настоящему моменту ни с одним потенциальным покупателем Xbox не договорилась. Возможная сделка наверняка позволит Arkane закончить амбициозный сюжетный экшен Marvel’s Blade, анонсированный в декабре 2023 года.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Представитель Xbox в заявлении Bloomberg подтвердил, что компания изучает разные варианты спасения Arkane в преддверии декабрьского дедлайна, однако от дальнейших комментариев воздержался. В Ubisoft на запрос издания не отреагировали.

Arkane Studios была учреждена в 1999 году, базируется в Лионе и с 2010-го является частью Bethesda Softworks, которую в 2021-м приобрела Xbox. После провала Redfall американское подразделение студии в 2024-м оказалось закрыто.

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Теги: arkane studios, ubisoft, xbox game studios
arkane studios, ubisoft, xbox game studios
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