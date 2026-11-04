Сегодня 04 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Следующий большой эксклюзив PS5 не выйде...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Следующий большой эксклюзив PS5 не выйдет в срок — разработчики God of War Laufey объяснили перенос

Следующий крупнобюджетный эксклюзив PlayStation задерживается. Приключенческий боевик God of War Laufey от разработчиков из американской Santa Monica Studio придётся ждать дольше, чем было обещано.

Источник изображений: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

Напомним, God of War Laufey была официально представлена в начале июня и точную дату выхода получила спустя полтора месяца — до недавних пор релиз был запланирован на 16 февраля 2027 года.

Как сообщила Santa Monica Studio в своём микроблоге, God of War Laufey требуется дополнительное время на доработку, в связи с чем премьера игры откладывается на три месяца — до 20 мая 2027 года.

Santa Monica Studio пообещала в преддверии новой даты выхода использовать каждую дополнительную минуту с максимальной пользой, внести последние штрихи и раскрыть весь потенциал God of War Laufey.

«Мы не принимаем за должное возложенное на студию доверие выпустить выдающуюся [игру], которая будет достойна увлечённости и преданности наших фанатов. От лица всей команды благодарим вас за терпение. Скоро вернёмся с новостями», — заверили разработчики.

Полный текст обращения Santa Monica Studio

Полный текст обращения Santa Monica Studio

События God of War Laufey развернутся в загробном мире богов из разных мифологий Everywhen, где после смерти оказывается Фэй — жена агрессивного спартанца Кратоса и мать Атрея из скандинавской саги God of War.

God of War Laufey создаётся эксклюзивно для PS5. Параллельно в разработке находится следующая игра с Кратосом в главной роли и ремейк греческой трилогии God of War — God of War Trilogy Remake.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про playstation

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Даже спустя 11 лет после релиза Bloodborne продолжают покупать — аналитики раскрыли продажи одного из главных эксклюзивов PS4
Sony ускорила выпуск обновлений для PS5, чтобы защитить GTA VI от пиратов
Sony добавила в ноябрьскую подборку PS Plus целых пять игр, но предложение оценили не все
Nvidia хотела показать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy, но игроки разницы не заметили
«Наконец после стольких лет можно будет игру пройти»: новый трейлер раскрыл дату релиза последнего дополнения к Warhammer 40,000: Rogue Trader
Уже не лучшая игра всех времён: критики вынесли вердикт ремейку легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2
Материалы по теме
Даже спустя 11 лет после релиза Bloodborne продолжают покупать — аналитики раскрыли продажи одного из главных эксклюзивов PS4

Даже спустя 11 лет после релиза Bloodborne продолжают покупать — аналитики раскрыли продажи одного из главных эксклюзивов PS4

Sony ускорила выпуск обновлений для PS5, чтобы защитить GTA VI от пиратов

Sony ускорила выпуск обновлений для PS5, чтобы защитить GTA VI от пиратов

Sony добавила в ноябрьскую подборку PS Plus целых пять игр, но предложение оценили не все

Sony добавила в ноябрьскую подборку PS Plus целых пять игр, но предложение оценили не все

Nvidia хотела показать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy, но игроки разницы не заметили

Nvidia хотела показать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy, но игроки разницы не заметили

«Наконец после стольких лет можно будет игру пройти»: новый трейлер раскрыл дату релиза последнего дополнения к Warhammer 40,000: Rogue Trader

«Наконец после стольких лет можно будет игру пройти»: новый трейлер раскрыл дату релиза последнего дополнения к Warhammer 40,000: Rogue Trader

Уже не лучшая игра всех времён: критики вынесли вердикт ремейку легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2

Уже не лучшая игра всех времён: критики вынесли вердикт ремейку легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2

Теги: god of war laufey, santa monica studio, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
god of war laufey, santa monica studio, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
BYD впервые вошла в пятёрку крупнейших автопроизводителей мира — китайцы вышибли Renault–Nissan–Mitsubishi
Обычный смартфон смог переключиться с наземной вышки на спутник, не прерывая звонок
Новые ноутбуки в России подорожали на 30–35 %, и их продажи рухнули — зато спрос на восстановленные взлетел
Nvidia хотела показать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy, но игроки разницы не заметили
Thermal Grizzly представила процессорную термопрокладку с фазовым переходом PhaseSheet PTM Pro
Следующий большой эксклюзив PS5 не выйдет в срок — разработчики God of War Laufey объяснили перенос 30 мин.
Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном 3 ч.
«Наконец после стольких лет можно будет игру пройти»: новый трейлер раскрыл дату релиза последнего дополнения к Warhammer 40,000: Rogue Trader 3 ч.
Уже не лучшая игра всех времён: критики вынесли вердикт ремейку легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 5 ч.
Google встроила поиск в меню с тремя точками в Chrome — искать нужные настройки не придётся вручную 7 ч.
Beget сообщил о полной потере части данных и начале восстановления работоспособности сервисов 8 ч.
Xiaomi начала широко развёртывать HyperOS 4 — 33 из 82 совместимых устройств обновятся со дня на день 9 ч.
Для Guild Wars анонсировали первое с 2007 года платное дополнение — дата выхода, трейлер и предзаказ в российском Steam 9 ч.
Apple открыла Siri AI доступ к сторонним приложениям 10 ч.
Nexus Mods не станет запрещать ИИ-моды, но заставит моддеров «публично объяснять», как они использовали нейросети 10 ч.
Bluetooth ускорит передачу данных почти в четыре раза уже в следующем году 30 мин.
Дорогая память перекраивает рынок смартфонов: ZTE пришлось опровергать слухи о продаже бизнеса 2 ч.
Apple может отказаться от более доступных MacBook Pro без сенсорных экранов 2 ч.
Кризис не помеха: Apple зарабатывает на памяти в iPhone втрое больше, чем тратит на её закупку 6 ч.
Референдум о будущем ИИ: результаты выборов в США поставили под угрозу бум дата-центров 6 ч.
34 000 ампер и −269 °C: ITER испытал гигантский магнит для термоядерного реактора 7 ч.
Квартальная выручка AMD в ЦОД-сегменте взлетела вдвое 8 ч.
Вышел одноплатный компьютер Banana Pi BPI-M8 — альтернатива Raspberry Pi 5 8 ч.
Три шага до Луны: Китай раскрыл график подготовки к высадке человека 9 ч.
Миллисекунды вместо дней: Nvidia ускорит все этапы производства чипов с помощью ИИ 10 ч.