Следующий большой эксклюзив PS5 не выйдет в срок — разработчики God of War Laufey объяснили перенос

Следующий крупнобюджетный эксклюзив PlayStation задерживается. Приключенческий боевик God of War Laufey от разработчиков из американской Santa Monica Studio придётся ждать дольше, чем было обещано.
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Напомним, God of War Laufey была официально представлена в начале июня и точную дату выхода получила спустя полтора месяца — до недавних пор релиз был запланирован на 16 февраля 2027 года.
Как сообщила Santa Monica Studio в своём микроблоге, God of War Laufey требуется дополнительное время на доработку, в связи с чем премьера игры откладывается на три месяца — до 20 мая 2027 года.
Santa Monica Studio пообещала в преддверии новой даты выхода использовать каждую дополнительную минуту с максимальной пользой, внести последние штрихи и раскрыть весь потенциал God of War Laufey.
«Мы не принимаем за должное возложенное на студию доверие выпустить выдающуюся [игру], которая будет достойна увлечённости и преданности наших фанатов. От лица всей команды благодарим вас за терпение. Скоро вернёмся с новостями», — заверили разработчики.
События God of War Laufey развернутся в загробном мире богов из разных мифологий Everywhen, где после смерти оказывается Фэй — жена агрессивного спартанца Кратоса и мать Атрея из скандинавской саги God of War.
God of War Laufey создаётся эксклюзивно для PS5. Параллельно в разработке находится следующая игра с Кратосом в главной роли и ремейк греческой трилогии God of War — God of War Trilogy Remake.
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