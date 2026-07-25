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Sony подтвердила дату выхода God of War Laufey и новую God of War про Кратоса

Издательство Sony Interactive Entertainment и разработчики из американской Santa Monica Studio на фестивале San Diego Comic-Con 2026 подтвердили дату выхода приключенческого боевика God of War Laufey и новую игру серии.

Источник изображений: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

Напомним, на анонсе в июне God of War Laufey осталась без официальных сроков выхода. По данным инсайдеров, игру не придётся ждать годами — релиз якобы запланирован на первую половину 2027-го.

Как стало известно, God of War Laufey поступит в продажу 16 февраля 2027 года эксклюзивно для PS5. Новой геймплейной демонстрацией объявление не сопровождалось — лишь коротким роликом с датой выхода.

События God of War Laufey развернутся в загробном мире богов Everywhen, где после смерти оказывается Фэй (Faye) — жена агрессивного спартанца Кратоса и мать Атрея из скандинавской саги God of War.

По сюжету Фэй обнаруживает, что её планы по защите Кратоса и Атрея оказались под угрозой. Чтобы их спасти, героиня должна пробиться через Everywhen, раздираемый войной за власть безжалостных богов из разных мифологий.

Творческий руководитель Santa Monica Studio Кори Барлог (Cory Barlog) на San Diego Comic-Con 2026 также подтвердил, что следующей после God of War Laufey в серии станет игра с Кратосом в главной роли. Она будет напрямую связана с Laufey.

Помимо God of War Laufey и новой игры про Кратоса, Santa Monica Studio также готовит для PS5 полноценный ремейк греческой трилогии God of War — God of War Trilogy Remake. В феврале проект был на раннем этапе разработки.

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Теги: god of war laufey, santa monica studio, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
god of war laufey, santa monica studio, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
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