Фанаты призвали правительство Канады выкупить BioWare у EA, а петицию за спасение Mass Effect подписали более 300 тысяч человек

Пока Electronic Arts упорно хранит молчание, фанаты продолжают борьбу за спасение научно-фантастической серии ролевых игр Mass Effect и ответственной за неё легендарной канадской студии BioWare.

Напомним, отмена новой Mass Effect под названием Mass Effect: Universe и закрытие BioWare стали частью реструктуризации EA после перехода под контроль консорциума инвесторов во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии.

Вслед за отменой игры на сайте Change.org появилась петиция с просьбой к EA спасти франшизу Mass Effect — продолжить разработку своими силами или передать права на интеллектуальную собственность сторонней студии.

Петицию подписали более 301,5 тыс. человек. Ранее инициативу поддержали сценарист сериала Mass Effect Дэниел Кейси (Daniel Casey), исполнители роли женской и мужской версий капитана Шепарда, а также Owlcat Games.

Параллельно фанаты открыли на сайте Палаты общин Канады петицию с просьбой спасти BioWare и уже собрали подписи (более 1,6 тыс. против необходимых 500) для рассмотрения обращения парламентом.

Организаторы петиции призывают канадское правительство профинансировать выкуп BioWare и её интеллектуальной собственности у Electronic Arts. Стоит отметить, что за продажей своих студий или франшиз американский издатель ранее замечен не был.

Новая петиция перекликается с октябрьскими заявлениями лидера Новой демократической партии Канады Ави Льюиса (Avi Lewis). Политик выступил с предложением помочь сотрудникам выкупить BioWare.