Исследование показало, как большие компании последние 26 лет убивали игровые студии

Канадская BioWare (дилогия Baldur’s Gate, серии Mass Effect, Dragon Age) стала новейшим примером того, как крупный издатель по той или иной причине закрывает купленную им ранее игровую студию. Но далеко не первым.

Консалтинговое агентство Game Studio Unlocked под руководством ветерана Riot, Crytek и Electronic Arts Себастьяна Кардозо (Sebastian Cardoso) проанализировало судьбу 303 студий, с 2000 года приобретённых крупными компаниями.

Согласно результатам исследования (см. таблицу со всеми вспомогательными данными), каждая третья такая студия в конечном счёте была закрыта. И в половине случаев это происходило в течение пяти лет после покупки.

Более 60 % купленных студий были закрыты или пришли в упадок. С высокой долей уверенности дальнейшую судьбу дочерней команды можно предсказать по тому, кто именно её купил. У EA показатель «смертности» студий составляет 83 %.

Чаще всего закрывались и/или увядали студии у Activision Blizzard (все 17), Thunderful (все семь), Disney (все пять) и Midway (все четыре). На другом конце спектра — Nintendo, Krafton, Sumo Group и Kadokawa Corporation с нулём жертв на счету.

Лишь каждая четвёртая студия после покупки продолжила выпускать игры на столь же высоком уровне и не пострадала от массовых увольнений или не была поглощена материнской компанией: FromSoftware, Atlus, Warhorse, Techland, MachineGames и другие.

Не купленные, а основанные внутри материнской компании студии увядали и/или умирали в 87,3 % случаев. Половина из них так и не успела выпустить дебютную игру (см. недавний крах Nagoshi Studio).

В заключение Кардозо составил три архетипа компаний-покупателей игровых студий:

фабрика франшиз — компания, которая скупает студии для поддержки уже существующих брендов (см. Activision Blizzard);

расширение за счёт долгов — компания набирает кредиты, чтобы массово скупать студии (см. Embracer Group);

медиаконгломерат — компания, для которой игры являются лишь одним из направлений развития бизнеса (см. Disney).

Среди проанализированной Кардозо полусотни независимых разработчиков (Larian Studios, CD Projekt Red, Valve, Owlcat Games) с 2019 по 2026 год закрылась лишь одна студия — Intrepid Studios, известная по Ashes of Creation.